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竹市興建8座停車場僅1座啟用 議員質疑「還要等多久?」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府說明，前瞻計畫共計8座停車場，其中漁人碼頭停車場已啟用，但有些停車場因施工品質不佳等原因導致進度落後。（圖為停七停車場）圖／報系資料照
新竹市政府說明，前瞻計畫共計8座停車場，其中漁人碼頭停車場已啟用，但有些停車場因施工品質不佳等原因導致進度落後。（圖為停七停車場）圖／報系資料照

新竹市議會國民黨團昨天在市議會業務質詢指出，市府興建多個新停車場，但至今幾乎都未啟用，質疑「還要等多久？」新竹市政府也說明，前瞻計畫共計8座停車場，漁人碼頭停車場已啟用，但有些停車場因施工品質不佳等原因導致進度落後。

新竹市政府指出，關埔國小、園道五停車場已完工尚未啟用；棒球場停車場停工中，待確認安全無虞再開放；國際展演中心停車場已解約，俟地上權開發方案評估後檢討辦理方向；停七立體停車場、圖書館地下停車場施工中；延平地下停車場規畫設計中。

關於停七停車場，市府說明，原承攬廠商施工進度嚴重落後，並留下諸多待改善項目，如施工品質不佳及未按圖施工等情況，市府於2022年12月15日依契約規定終止契約，續建工程於去年10月12日開工，原廠商因工程延宕影響市府權益受損部分，已依程序提起訴訟。

國際展演中心停車場則因統包商施工品質不佳，如工地現場鋼筋皆腐朽不堪，於2022年10月起工程進度嚴重落後，並發生延遲履約情節重大之情況，市府於去年5月17日終止契約，原基地刻正評估設定地上權之開發方案，辦理後續開發計畫可行性，市府已委託廠商進行初步評估，預計今年11月底提交開發計畫及估價報告。

圖書館停車場截至今年10月中工程進度達52%，工程持續進行中；延平地下停車場正由建築師事務所規畫設計中，預計2025年發包、2027年啟用；園道五地下停車場已於今年8月完工，正準備啟用前置作業；至於棒球場停車場配合上方結構鑑定及改建工程，於今年4月起暫停營運，後續待改建完成確認安全無虞後重新營運。

此外，關埔國小停車場因上方仍處於工地狀況，考量安全，尚不宜營運，需配合地上層體育館完工後開放。

停車場 圖書館 新竹

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