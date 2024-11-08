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說好2021年完工...香山運動館現進度92.9% 終迎竣工倒數

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府2022年新建香山綜合休閒運動館，但議員陳啟源指出，原預計2021年底完工，現在都已2024年，工程實在展延太久。圖／新竹市政府提供
新竹市政府2022年新建香山綜合休閒運動館，但議員陳啟源指出，原預計2021年底完工，現在都已2024年，工程實在展延太久。圖／新竹市政府提供

新竹市政府2022年新建香山綜合休閒運動館，但市議員陳啟源質詢時指出，原預計2021年底完工，現在都已2024年，工程實在展延太久，關心到底何時能完工？新竹市工務處長陳明錚也表示，已在進行收尾工作，預計12月18日竣工。

香山綜合休閒運動館原訂2020年開工，當時預估2021年底可啟用，但工程延至2022年6月才動工，至今工程仍未完成。陳啟源指出，當地里長、居民都很關心此案進度，東區有新科運動中心、北區有竹光運動中心，兩間運動中心都已經啟用非常久，香山的運動場館一延再延，希望能在年底前，看到全新的香山綜合休閒運動館。

新竹市政府表示，香山綜合休閒運動館截至今年11月3日工程實際進度約92.9%，預計今年底前完工，現階段主要進行場館外圍鋪面、景觀工程，以及館內泳池與室內裝修的收尾工作。市府將全力確保工程如期推進，滿足市民需求，實現健康城市願景。

新竹市教育處說明，香山綜合休閒運動館規畫地下1層、地上2層樓，涵蓋游泳池、體適能室、多功能教室、綜合教室等運動空間，地下一層設置41格（含2格無障礙停車格）、地上一層1格（含卸貨車格），共計一般停車位35格、婦幼停車位2格、無障礙停車位2格、充電停車位2格、機車停車格35格。

陳啟源也關心香山綜合運動場進度，並指出現有夜間照明不足、出入口有路障等缺失。新竹市政府回應，香山綜合運動場部分，為使工程順利招標，將分兩期工程進行，第一期修繕操場及中央草皮，第二期整修看台，市府目前積極推進第一期工程招標中。

新竹市政府表示，香山綜合休閒運動館於2022年6月開工，因標案減項發包，需要辦理後續擴充，也配合OT廠商建議辦理變更設計，預計今年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府表示，香山綜合休閒運動館於2022年6月開工，因標案減項發包，需要辦理後續擴充，也配合OT廠商建議辦理變更設計，預計今年底完工。圖／新竹市政府提供

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