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無廠商投標、找不到場地 桃市跨年晚會傳陷困境

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
桃園市傳出年底跨年晚會至今無廠商投標，也找不到活動場地，民代擔憂恐停辦。本報資料照片
桃園市傳出年底跨年晚會至今無廠商投標，也找不到活動場地，民代擔憂恐停辦。本報資料照片

多個縣市開始籌辦跨年晚會，但桃園市傳出無廠商願意投標，甚至找不到活動場地，有民代要求晚會不能延，更不能停辦，市長張善政昨在議會答詢允「不會停辦」。市府觀旅局指出，提供市民優質演唱會目標不會改變，場地選址會盡快研議宣布。

台中市政府今年確定循往例在中央公園舉辦跨年晚會，卡司與活動內容待公布。

桃園市跨年晚會今年還無消無息，連日來備受民代質詢關注。市議員黃敬平昨說，坊間傳出今年桃園跨年晚會有機會邀請韓國天團Super Junior子團LSS來台表演，但據他了解，今年晚會面臨無廠商投標和找不到場地2大困境。

黃敬平說，桃園跨年晚會近年都在高鐵桃園站前廣場辦，但因為明年初台灣燈會場地也在這，今年底要先進場布置，其他備案如世客博轉運站空地距五月天跨年演唱會太近、藝文園區12月22日前場租全滿，跨年舞台恐搭設不及；陽光劇場、機捷A20興南站旁空地及中原文創園區除腹地太小，也有容納人數空間限制、散場人潮交通等問題。

「桃園市那麼大，竟然沒有一個可以辦跨年晚會的場地，不是笑話嗎？」黃敬平強調，市府絕對不能延辦跨年晚會，否則怎麼叫跨年？更不應停辦，否則會被外界罵翻。

議員黃瓊慧也說，地方傳出這次跨年晚會有邀年輕人喜歡的歌手，但距跨年只剩不到2個月，場地卻毫無動靜，觀旅局回應稱「仍在選址中，備案配套還在準備」，也讓交通局不知如何規畫交通動線。跨年晚會是每年例行大型活動，不希望到時期待落空，成為全國笑話。

觀旅局回應，今年高鐵站前廣場已規畫為2025台灣燈會主燈展區，施工期至少3個月，必須於10月進場全區施工才來得及，因此未能循例在高鐵站前廣場辦理跨年晚會。

張善政強調，會全力協助解決問題，跨年晚會「不會停辦」。觀旅局長周柏吟也說，觀旅局及市府提供市民優質演唱會目標不會改變，場地無論是北區、南區都在檢討中，會盡快確定。

台灣燈會 桃園 跨年晚會

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