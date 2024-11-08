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專家教戰／生母打人格權官司 幫女改回原名

聯合報／ 記者張裕珍朱冠諭周嘉茹／桃園報導

桃園特教女國中生遭生父和繼母改名，親子和法律專家獲悉認為太離譜，毫不尊重孩子意願，直言法規有漏洞，其生母若希望替女兒討公道，可主張民法的人格權打官司，依法院判決書要求戶政單位把名字改回來。

目前姓名條例規定，申請改名以本人或法定代理人為申請人，不必滿7歲以上未成年人在申請書簽名。律師呂俊杰指出，基於法定代理人和子女之間可能有許多不一致的立場，當初立法時准許由法定代理人協助更名，但可能沒想過會發生類似的狀況，反而成為立法疏漏。

呂俊杰認為，少女生母雖無監護權，若希望為女兒討公道，可主張民法第18條人格權被侵害，少女對新名字不滿意，可能造成人格權受影響，可依「侵害排除」規定，主張人性尊嚴受影響，基於人格權保護要求將侵害排除，建議走訴訟程序，拿法院判決書要求戶政機關將名字改回原狀。

父母擅改兒女姓名是否涉及兒虐？桃園市社會局指出，女學生被改名、趕出家門只算「親子衝突」，因無外傷不算兒虐，精神層面則難以認定，社會局會進一步了解，若發現監護人違反兒權法，會依法裁處，並要求接受親職教育輔導，不配合者最高可罰3萬元。

親子教育作家吳娟瑜說，父母為孩子不當改名，相當不尊重，孩子難管教都有原因，不應以此方式處理，可尋求學校輔導室等專業資源；由此也出現法規漏洞，政府應檢討、亡羊補牢。

名字 父母 親子教育

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