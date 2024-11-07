賽夏族巴斯達隘祭典14日南庄登場 周邊將交管

2年一度的賽夏族巴斯達隘祭典（矮靈祭）14日將率先在苗栗縣南庄向天湖登場，除為賽夏族人重要傳統祭儀，歷年也吸引許多外地民眾前往，警方將於會場周邊及沿線實施交管。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處指出，賽夏族巴斯達隘（paSta'ay）每2年一小祭，10年一大祭，由於賽夏族分散在苗栗南庄、新竹五峰，每到祭典前1至2個月，會由南、北群代表協商決定祭典日期，並結繩約期，屆時分別在苗栗縣南庄鄉向天湖祭場與新竹縣五峰鄉大隘祭場一連舉行3天，通常南群祭典習慣上比北群早1天。

今年巴斯達隘祭典將於14日在南庄向天湖率先登場，因祭典聞名遐邇，不僅旅居外地的族人都會趕回部落參與，歷年也吸引大量遊客前往體驗。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，活動期間為方便遊客上山，苗栗縣賽夏族巴斯達隘文化協會委由幸福巴士辦理收費接駁事宜，於全家便利商店南庄桂花園店前、東河櫸木餐廳前以及向天湖牌樓前設有3處接駁站，提供遊客搭乘。

分局指出，南庄鄉公所及賽夏族巴斯達隘文化協會為方便遊客停車，協調提供南庄地區（公有及私人）停車場計497個車位，東河地區（吊橋下及櫸木餐廳前）停車場計350個車位。至於向天湖停車場為當地族人使用，遊客無通行證者請搭乘接駁車前往。

為有效管制活動期間交通流量及停車秩序，警方將全天候於中加拉灣、向天湖牌樓及會場入口實施交通管制，並派員由全家便利商店南庄桂花園店前至祭典會場周邊沿線巡邏，預計投入150名警力、義交、義警及巡守隊人員，確保祭典順利圓滿、交通順暢及維護民眾安全。

縣府表示，賽夏族巴斯達隘祭典並非歡樂慶祝豐年祭，而是帶有贖罪與和解的意涵，祭祀對象不是祖靈，而是與賽夏族人有矛盾糾葛關係的達隘ta'ay矮人族，藉著祭歌並運用蛇鞭、姓氏肩旗及臀鈴等物件進行祭典儀式，具有特殊文化意涵，也是目前原住民中少數保存完整的傳統原始祭儀，民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，102年獲文化部指定為國家重要民俗資產。