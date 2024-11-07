薑黃粉染蘇丹紅風波擴大 同批500公斤流向桃園金禾味

桃園市政府衛生局表示，接獲北市通知好之味國貿公司輸入的薑黃粉檢出蘇丹紅1號，其中500公斤賣給桃園市金禾味食品香料公司，衛生局除稽查該廠，並擴大檢驗市售的辛香料商品。

衛生局稽查，金禾味食品今年6月進貨好之味的薑黃粉500公斤，效期2026年5月19日，其中350公斤分裝賣給下游廠商，另115公斤與其他食材製成咖哩粉752公斤，已售出559公斤，2項產品出貨給13家下游廠商包括桃園8家，外縣市5家，已通知下游業者下架並回收中。衛生局除通知金禾味在外縣市的下游業者當地衛生局，也持續追蹤下架回收情形，遏止違規產品在市面流通。

衛生局說明，1日至6日已於網站購買及前往賣場、餐廳及工廠等處，擴大檢驗，共抽檢83件咖哩粉等辛香料產品；另查詢「桃食安心資訊平台」無業者使用金禾味公司咖哩粉，教育局也宣布，至學期結束暫停學校營養午餐使用辣椒粉、咖哩粉等辛香料，保障學生用餐安全，衛生局將持續加強食品檢驗與稽查工作。

衛生局提醒食品業者，依據桃園市自治條例第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣，與通知相關廠商自主預防下架，24小時內通報衛生局。違反者將依食安法第7、47條處3萬至300萬元罰鍰。