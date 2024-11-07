新竹縣市無海葬服務 議員建議打造合作平台

新竹縣公有殯葬設施量能不足，在議會引發關切，縣議員蔡蕥鍹並認為環保自然葬已有增加趨勢，建議縣府整合跨域合作平台，與新竹市共同評估海葬服務，並妥善規畫新竹縣的自然葬園區。

她指出，新竹市環保自然葬園區「詠生樹」啟用2年，往生者使用數已超過1500位，其中以新竹縣往生縣民使用數居外縣市之冠，主因是新竹縣沒有樹葬區，且樹葬收費便宜，因此申請踴躍。

蔡蕥鍹表示，竹縣土地面積大，為何竹市樹葬園區早已行之有年，竹縣卻毫無進展？她認為縣府主管機關應輔導、協助各鄉鎮市公所設置，讓縣民有感。

縣府民政處指出，五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區，獲中央補助1500萬元及縣府補助650萬元辦理，規畫設置1080個骨灰箱、216個骨骸箱，今年3月開工，預計明年1月完工；尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案，同樣獲內政部補助300萬元，現已完成水保計畫、興辦事業計畫等前置作業，規畫明年初發包。

蔡蕥鍹強調，目前全台已有11縣市提供民眾申請海葬服務，新竹縣市有靠海區域卻無推動海葬服務。她建請避開漁民捕魚區與新竹市共同推動海葬方案，並規畫樹葬園區，提供民眾自然環保葬多樣性選擇。環保葬是面對有限土地資源及保護環境的重要方案，如成功推動環保葬，將讓竹縣成為友善環境的模範縣市。