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秋冬空品不良 桃園建置「基北北桃竹」區域聯防
桃園市環保局因應秋冬空氣品質不良，今天召開懸浮微粒物質災害應變兵棋推演與演練會議，強化各單位熟悉任務，並配合環境部全國空品不良季節應變機制，建置（基北北桃竹）區域聯防體系、精準應變及強化受體防護3大策略，降低空品不良季節對健康的影響。
環保局表示，每年10月至隔年3月為空氣品質易惡化季節，桃園也提前透過好鄰居的機制，與基北北、新竹縣組成跨域聯防體系，共同因應空氣品質惡化。藉由空氣品質惡化的指標汙染物，執行不同應變措施，包含通報公私場所要求加強防制設備操作、通報轄內大型營建工地加強灑水及街道洗掃作業，並針對桃園地區車流量較大的路段實施柴油車及機車攔檢等措施，減少本地汙染源的排放。
環保局表示，桃園空氣品質不良日數比率已由2015年13.8%大幅下降至111年3.2%，後續將持續關注空氣品質指標（AQI），落實好鄰居跨域聯防的機制，另也會依據環境部即時空品預報資料，提前宣導空品惡化資訊，提醒民眾及早防護。
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