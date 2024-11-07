找不到場地？民代憂桃市跨年晚會恐停辦 市府回應了

各縣市跨年晚會開始籌備，但桃園市傳出至今無廠商願意投標，也找不到活動場地。民代今要求晚會不能延辦更不能停辦。市長張善政當場承諾不會停辦，市府觀旅局則強調，提供市民優質演唱會目標不會改變，至於場地要在北區或南區都在積極檢討中。

市議會今舉行市政總質詢，議員黃敬平表示，坊間傳出今年桃園跨年晚會有機會邀請韓國天團Super Junior子團LSS來台表演，但據他了解，今年晚會其實正面臨無廠商投標和找不到場地等困境。

黃敬平表示，桃園跨年晚會近年選在高鐵桃園站前廣場舉辦，由於明年台灣燈會場地年底將進場布置，跨年晚會勢必要移地覓址；但備案之一的世客博轉運站空地距離五月天跨年演唱會太近；藝文園區12月22日以前場租全滿，舞台恐搭設不及；其餘地點如陽光劇場、機捷A20興南站旁空地及中原文創園區，除腹地太小，有容納人數空間限制，也有散場疏散人潮等交通問題。

「桃園市那麼大，竟然沒有一個可以辦跨年晚會的場地，不是笑話嗎？」黃敬平強調，市府絕對不能延辦跨年晚會，否則怎麼叫跨年？更不應停辦，否則會被外界罵翻。

議員黃瓊慧也表示，傳出這次跨年晚會有邀青年喜歡的歌手，但舉辦場地完全沒消息，觀旅局回應稱「仍在選址中，備案配套還在準備」，交通局也還不知道如何規畫交通動線，跨年晚會是每年例行大活動，不希望到時候期待落空，成為全國笑話。

觀旅局回應，今年高鐵站前廣場已規畫為2025台灣燈會主燈展區，施工期至少3個月，必須於10月進場全區施工才來得及，因此未能循例在高鐵站前廣場辦理跨年晚會。

張善政答詢時強調，會全力協助把問題解決，跨年晚會不會停辦。觀旅局長周柏吟表示，觀旅局及市府提供市民優質演唱會目標不會改變，至於場地問題，目前北區、南區都在檢討中。