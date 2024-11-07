聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵內壢站前站出口無人行道 人車並肩地方盼退縮增加
桃園市中壢區台鐵內壢站現正施作鐵路地下化工程，不過車站前站出口向右轉後無人行空間，導致民眾需與汽機車並肩，相當危險，民代先前會勘希望要求相關單位改善，相關單位正研擬退縮人行空間並設置人行綠鋪。市議員黃崇真也說，台一線才剛完成左彎專用道標線設置，卻未考量周邊其他因素，希望公路局在規畫時能通盤考量。
台鐵內壢車站正在興建地下工程，不過每日進出的運量仍大，且車站前站出口緊臨台一線，不僅車多且車速多快。黃崇真表示，地方反映旅客右轉出站後要行走時，相當危險，旁邊的騎樓也沒整平，旅客只能走在小小的道路邊線，路幅超窄，車流又大，真的相當危險。
黃崇真說，先前與立委林月琴辦公室一同會勘，希望能退縮騎樓空間，施作人行綠鋪，讓行人走路有保障。
交通部公路局北去養護工程分局中壢工務段回應，日前會勘主要是針對內壢車站往興仁路方向，前後都有騎樓空間供民眾通行。但是大約有30公尺長度，因台鐵公司用地的鐵皮屋問題，導致行人需繞道走在馬路邊。
中壢工務段說，鐵皮屋請台鐵公司盡速釐清並將鐵皮屋前面的圍籬拆除，增加人行道的寬度，並請台鐵公司規勸機車托運行將招牌向內移動，機車托運行騎樓上面的機車，也請台鐵公司規勸托運行讓出一些空間讓行人行走。
中壢工務段表示，當天台鐵未允諾希望台鐵能盡速解決用地問題，才能由區公所著手施作綠鋪，讓行人安全行走。
黃崇真說，台一線日前標線才重新畫設，將機車左彎道獨立出成為一車道，也導致直行車流若不慎跨越雙白線就容易受罰，現在又出現人行道不足情況，希望相關單位在改善交通時能做整體評估，而非看到一個問題就改一個問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言