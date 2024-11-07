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國衛院科打造「生醫多重宇宙」 竹苗學子樂闖關

中央社／ 苗栗縣7日電
國家衛生研究院7日在苗栗竹南院區舉辦科普教育活動，以「生技醫療的多重宇宙」為主題，邀請新竹、苗栗地區14所國中小學500餘名學生參加。圖／國衛院提供（中央社）
國家衛生研究院7日在苗栗竹南院區舉辦科普教育活動，以「生技醫療的多重宇宙」為主題，邀請新竹、苗栗地區14所國中小學500餘名學生參加。圖／國衛院提供（中央社）

國家衛生研究院今天在苗栗竹南院區舉辦科普教育活動，竹苗地區國中小學生透過互動式闖關遊戲，探索生技醫療領域應用體驗，激發對科學的熱情與興趣。

國衛院指出，響應國科會科普教育計畫，每年集結院內研究人員，除舉辦專為高中生設計的科學營活動，也經常將設備儀器帶進偏鄉中小學，幫助提升偏鄉教育資源，觸發生技醫療領域的潛力人才，今天的科普日活動是特別為國中小學生設計的科普體驗探索之旅。

活動以「生技醫療的多重宇宙」為主題，分為「科技宇宙」、「魔法宇宙」、「健康宇宙」和「微觀宇宙」4大主軸，邀請新竹、苗栗地區14所國中小學500餘名學生參加。

國衛院指出，從「科技宇宙」可了解醫療創新與疾病防治，體驗藥物開發的奇妙旅程；「魔法宇宙」則透過化學反應揭示材料科學的奧秘；「健康宇宙」將探索神經系統與大腦健康，揭示老化和氣候變遷對身心健康的影響；最後，在「微觀宇宙」中進入微觀世界，探索細胞與DNA的奧秘，理解微生物在日常生活中的重要角色。

國衛院說，透過闖關動手操作與互動展示，結合科學理論與實踐，讓學童不僅能夠掌握課堂所學，還能在生活中發現科學的存在與意義。

國衛院院長司徒惠康表示，科學教育應該是生動且充滿趣味的，才能激發學童對生物醫學與醫療科技的熱情與好奇心，科普日的活動不僅傳遞生物醫學與醫療科技的知識，同時要讓學生在輕鬆愉快的氛圍中親近科學、理解科學。

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