生父竟幫女兒改「壞」名 親子專家斥離譜：法規有漏洞

桃園市議員黃敬平今天在議會質詢披露，桃園1名就讀國中的特教女學生，竟遭生父和繼母改名，將名字最後1字改成「壞」，即便戶所人員、學校師長苦勸還是攔不住。有親子專家獲悉認為太離譜，毫不尊重孩子意願，也直言法規有漏洞。

目前姓名條例規定，申請改名以本人或法定代理人為申請人，無需滿7歲以上未成年人於申請書簽名。黃敬平說，該女學生得知被改名後情緒崩潰，繼母竟嗆「把她改成壞名才能出一口惡氣、讓我舒心」、「就是要讓她揹著壞名到成年」；生母很苦惱，無奈沒有監護權，只能透過司法程序申請保護令。

據悉，該名女學生目前就讀國中，從6月被改名「壞」字迄今，還無法恢復原名，戶政單位也直言罕見，由於未成年只能改名1次，桃園市民政局為了保證未成年人權益，已在昨天11月6日函釋內政部，得否考量未成年人的最佳利益，協助撤銷該改名登記。

黃敬平不僅披露該女學生繼母離譜發言，也透露女學生生父和繼母的惡行不只一樁，曾將女兒趕出家門，一度淪落街頭住宮廟，更多次故意將女兒報警列失蹤協尋人口。

相關行徑是否涉及兒虐？桃園市社會局指出，女學生未有外傷，還沒涉及到兒虐，雖然被改名、趕出家門但只算「親子衝突」，此案兒少科、家福中心會再去了解，如果追查發現監護人違反兒權法，會再依法裁處，要求監護人接受親職教育輔導，不配合者，處3000元以上3萬元以下罰鍰，得按次處罰。

社會局社工科進一步說明，有針對個案進行關懷，目前該兒少受照顧狀況穩定，至於是否構成兒虐，身體方面評估沒有，但就精神層面來較難以認定，家庭中心社工會持續關懷。

知名親子教育專家吳娟瑜說，父母未經孩子的同意，就將孩子姓名改成不雅、不正確的字眼，且已有他人勸阻不可為之，父母仍執意改名，相當不尊重。即便是父母是認為孩子難管教，但孩子不聽話或是叛逆都有其原因，不應以此方式處理，相當不妥。

「父母應該要去理解孩子的身心狀況，而非以威權方式處置，這樣孩子怎受得了？」吳娟瑜說，家長應該是尋求專業輔導如學校輔導室資源，也應該多方去了解為何孩子會有這些問題，家長自己也要從中成長，並先修正自己的管教方式。

吳娟瑜並認為，未成年子女被家長直接改名，相當不妥，「這就是漏洞」，孩子無力反駁就被隨便改名，改了「壞」字形同貼上標籤，相關單位也應檢討有何改進之處。