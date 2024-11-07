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離譜！生父將國二女兒名字改成「壞」字...6度趕出門 戶所助復名

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮生父繼母將女兒改名「壞」字，平鎮區戶政事務所人員（見圖）勸生父另取好名字險被罵。記者曾增勳／攝影
平鎮生父繼母將女兒改名「壞」字，平鎮區戶政事務所人員（見圖）勸生父另取好名字險被罵。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮發生繼母與生父將繼女名字最後一字改成「壞」字，2人還6度將繼女趕出門通報失蹤離譜事件，平鎮區戶政事務所主任吳信杰今天下午表示，當時該戶所承辦人員和主管都力勸生父改名「壞」字不好，建議另取好名字，生父不聽，「同仁差點被罵」，市府昨天行文請示內政部從寬認定，由戶政協助改回原名字。

市議員黃敬平爆料，平鎮一所國中女學生，因為家庭衝突生父與繼母6月未經女生同意，將姓名最後一字改為「壞」字，校方、戶所、社工多方與生父、繼母勸說無效，女生得知情緒快崩潰，繼母嗆「要讓她揹著壞名到成年」，夫妻兩人半年來6度將女兒趕出門再報失蹤人口，生母沒監護權無可奈何。

女學生就讀學校校長表示，女學生就讀國二，平日表現良好，與同學相處融洽，該女學生被改名後情緒反彈，不過老師、同學仍叫女學生原名，生父有次到校找女兒，因上課不便還遭生父口角，現在女學生由生母照顧，校方希望「幫孩子把名字改回來」。

吳信杰表示，當時生父與繼母到戶所，生父是監護人申請改名字，繼母沒有權利，承辦人和主管當場勸導生父不要用「壞」字，建議改取一個較好的名字，還差點被生父罵，生父卻說與小朋友講好了，戶所沒有法律授權可拒絕，在勸說無效下讓生父改名，接到社會局請求協助改回原名後，昨天由市府民政局行文請示內政部從寬認定，將該女學生改回原名。

平鎮警方表示，這起生父與繼母幫女兒改「壞」名事件，當時生父6度向警方通報失蹤人口，警方每次都認真協尋找回，有時在學校、有時在宮廟，員警看到都不捨，甚至帶便當給女生食用，經側面了解，生父意欲為之可能與生母家庭糾紛有關，警方也會從中協助女學生復名。

名字 家庭暴力

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