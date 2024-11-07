苗縣10月遭詐騙金額逾2.4億 竹南重災區

苗栗縣警察局今天公布打詐儀表板，單是10月縣內受理詐欺案418件，財損金額達新台幣2億4871萬元，其中，竹南鎮占9300餘萬，堪稱「重災區」，主要以投資詐騙最多。

苗栗縣警察局長陳世煌說明10月打詐儀表板相關數據指出，苗栗縣今年8月以來，每月受理詐欺案約400件左右，10月有418件，較9月略微增加；財損金額，單是10月即達2億4871萬元。

陳世煌指出，全縣18鄉鎮市中，無論是案件增加數或財損最多地區都在竹南鎮，經統計，竹南鎮10月受理詐欺案財損金額達9391萬餘元，堪稱「重災區」；其次為頭份市6000餘萬元，詐騙型態以假投資詐騙高居首位。

陳世煌說，警方積極結合金融機構及超商阻詐，針對阻詐有功行員依攔阻金額提升獎勵金，有助於提升攔阻成效，苗栗縣7至9月攔阻成效均排名非6都縣市前3名。

陳世煌提醒，假網購、分期、假投資等詐術方式，不外乎分為3個階段「拉入」、「洗腦」及「完詐」，所以不論是團購、假股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎小心，投資前與有投資經驗的親友、相關金融從業人員諮詢請益，最重要的是，慎選政府立案、合法的交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資，都是詐騙。