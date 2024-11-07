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竹市治喪貴8倍！竹縣生命園區胎死腹中 殯葬設施量能惹議

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣政府強調五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區，預計明年1月完工啟用。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府強調五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區，預計明年1月完工啟用。圖／新竹縣政府提供

新竹縣公有殯葬設施嚴重不足，在縣議會引發議論，且縣民如果到竹市治喪，櫃位收費高達8倍，也有議員關切「環保葬」推動，縣府今天強調將補助各鄉鎮公所「就近治喪」，殯葬設施將優化或新建，現已有新埔、關西、竹東、寶山、尖石、五峰等6鄉鎮提出新設或優化方案，縣府將全力協助。

縣府指出，竹縣一年約4000多人往生，但縣內目前僅竹東鎮有公立的殯儀館、火化場、納骨塔及公墓可「一條鞭」服務，但量能仍有限，尤其民間習俗會挑吉日，碰上好日子更是難安排治喪時間，關西鎮有「禮廳」，但空間也有限；「生命紀念園區」是縣長楊文科施政五支箭之一，但因附近居民反對而「胎死腹中」。

縣府民政處表示，為順應民意，縣府殯葬政策已轉型為「就近治喪」規畫，以補助鄉鎮市設置或優化現有殯葬設施為原則，提供符合縣民需求的治喪服務且積極辦理中，現已有6個公所提出新設或現有殯葬設施優化共7個方案，其中4案已獲中央及縣府補助，陸續發包動工；竹東、關西、新埔等3案預計明年辦理前置作業，縣府補助前置作業30%及工程總經費50%。

五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區，獲中央補助1500萬元及縣府補助650萬元辦理，規畫設置1080個骨灰箱、216個骨骸箱，今年3月1日開工，預計明年1月完工；尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案，同樣獲內政部補助300萬元，現已完成水保計畫、興辦事業計畫等前置作業，規畫明年初發包。

縣府也補助竹東鎮生命禮儀館公辦公營設施改善工程案，補助達738萬元，預計年底改善完成；寶山鄉雙溪公墓納骨塔案獲竹科管理局全額補助設置1萬8960個塔位，預計2026年8月完工。

縣府強調，輔導各鄉鎮市公所依當地民眾需求進行縣內殯葬設施設置更新，將持續彙整13鄉鎮市公所殯葬設施現況，檢視縣內短、中、長期殯葬設施供應量能與需求，制定符合人民期待與需求的殯葬政策。

竹東生命人文紀念館及環保葬區第一期工程完工示意圖。 圖／新竹縣政府提供
竹東生命人文紀念館及環保葬區第一期工程完工示意圖。 圖／新竹縣政府提供
竹東生命人文紀念館及環保葬區第一期工程完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
竹東生命人文紀念館及環保葬區第一期工程完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區完工示意圖。圖／新竹縣政府提供

公墓 樹葬 殯葬設施

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