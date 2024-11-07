從書法到珍奶 日本修文學院訪竹市光復高中體驗台灣文化

新竹市光復高中今天與日本愛知縣修文學院的300多名師生舉辦台日文化交流，光復高中學生準備珍奶、書法等讓日本學生體驗多元文化，並由學生分組擔任引導員，進行43個不同課程，主題涵蓋台灣節慶、傳統童玩、潮流時尚和客家文化等。

光復高中校長李詩慶指出，光復高中致力推廣國際教育，並積極與來自各國的學校建立跨文化合作關係，包括來自日本神奈川縣大和西高校及法國波尼市立弗利昂高中的學生，充分展現學校在國際連結上的卓越成就。

李詩慶說，面對當今全球化帶來的挑戰，這類活動為學生提供寶貴的學習機會，透過多次的交流活動學習聯合國（SDGs）永續發展目標脈絡，特別是第4項「優質教育」和第17項「夥伴關係」，連結在地與全球並建立彼此的對話機會，增進跨族群的相互了解與尊重。希望兩校第一次的參訪能建立良好的關係，為未來的合作奠定深厚的基礎。

設計科師生指導日本學生製作網版印刷的絹版束口袋、幼保科則引導學生學習製作天燈、時尚科安排了指甲彩繪，還有準備台灣美食包含鳳梨酥、雞排及水果茶等，活動也安排造型氣球製作、猜謎遊戲和國字書法教學，並有國樂表演、刈包製作等活動，讓日本學生感受台灣學生的熱情與多樣文化表現。

餐飲科教師侯雅華表示，這次準備台灣黑糖珍珠奶茶，現場讓日本學生親自泡茶、手搖茶飲並加入珍珠，而珍珠是讓光復學生以悶煮技巧，再以黑糖蜜入味，讓珍珠吃起來Q彈微甜，可感受台灣手搖美味。