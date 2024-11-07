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桃園助新創公司成長 出國參展與韓國Samsung洽談合作

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局今年成立桃園天際線加速器，積極協助在地新創公司成長，今年10月與全球知名新創加速器「Plug and Play」合作，輔導多組團隊參加新加坡APAC Summit，及南韓Plug and Play KOREA EXPO，向國際展示桃園的創新技術。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今年成立桃園天際線加速器，積極協助在地新創公司成長，今年10月與全球知名新創加速器「Plug and Play」合作，輔導多組團隊參加新加坡APAC Summit，及南韓Plug and Play KOREA EXPO，向國際展示桃園的創新技術。圖／桃園市青年局提供

桃園市青年局今年成立桃園天際線加速器，積極協助在地新創公司成長，今年10月與全球知名新創加速器「Plug and Play」合作，輔導多組團隊參加新加坡APAC Summit，及南韓Plug and Play KOREA EXPO，向國際展示桃園的創新技術，並成功吸引國際投資人青睞，獲得跨國合作機會。

本次共有3組團隊10月前往南韓Plug and Play KOREA EXPO參展，分別為從事塑膠產業智慧製造服務的新創團隊「智穎智能股份有限公司」、開發AI防溺系統提供游泳池全天候安全監控的新創團隊「富據智能股份有限公司」，及專注於無人載具應用與其周邊設備開發的新創團隊「鎮鎧科技股份有限公司」。

活動中，新創團隊不僅在展攤上展示自身的產品與技術，更與在地企業單位鏈結洽談合作，如韓國在地創投star ventures、Samsung等，其中智穎智能團隊更與Samsung進一步洽談合作可能；Plug and Play也邀請桃園新創公司上台Demo Pitch，透過此盛會直接向國際投資者、大型企業和合作夥伴展示其技術的獨特性與市場潛力。

思納捷科技股份有限公司則在10月25日亮相新加坡Plug and Play APAC Summit，該公司致力於一站式數據治理平台，結合專業能源管理AI總管系統，適用於智慧城市能源管理及企業能源效率提升，在展會中獲得許多青睞，並與多家跨國企業建立初步合作意向，進一步拓展與亞太市場的合作機會。

青年局長侯佳齡表示，桃園市將持續推動新創企業參與國際展會，透過與全球頂尖加速器和投資機構的合作，為桃園的新創企業提供更多的國際合作機會。市府也首次邀請Plug and Play在11月19日舉辦Taoyuan Start Gate 桃園國際共創日，透過全球創新生態網絡幫助桃園新創企業鏈結國際市場。

桃園市青年局今年成立桃園天際線加速器，積極協助在地新創公司成長，今年10月與全球知名新創加速器「Plug and Play」合作，輔導多組團隊參加新加坡APAC Summit，及南韓Plug and Play KOREA EXPO，向國際展示桃園的創新技術。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局今年成立桃園天際線加速器，積極協助在地新創公司成長，今年10月與全球知名新創加速器「Plug and Play」合作，輔導多組團隊參加新加坡APAC Summit，及南韓Plug and Play KOREA EXPO，向國際展示桃園的創新技術。圖／桃園市青年局提供

Samsung 團隊 新創企業 桃園

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