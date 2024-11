桃園助新創公司成長 出國參展與韓國Samsung洽談合作

桃園市青年局今年成立桃園天際線加速器,積極協助在地新創公司成長,今年10月與全球知名新創加速器「Plug and Play」合作,輔導多組團隊參加新加坡APAC Summit,及南韓Plug and Play KOREA EXPO,向國際展示桃園的創新技術,並成功吸引國際投資人青睞,獲得跨國合作機會。

本次共有3組團隊10月前往南韓Plug and Play KOREA EXPO參展,分別為從事塑膠產業智慧製造服務的新創團隊「智穎智能股份有限公司」、開發AI防溺系統提供游泳池全天候安全監控的新創團隊「富據智能股份有限公司」,及專注於無人載具應用與其周邊設備開發的新創團隊「鎮鎧科技股份有限公司」。

活動中,新創團隊不僅在展攤上展示自身的產品與技術,更與在地企業單位鏈結洽談合作,如韓國在地創投star ventures、Samsung等,其中智穎智能團隊更與Samsung進一步洽談合作可能;Plug and Play也邀請桃園新創公司上台Demo Pitch,透過此盛會直接向國際投資者、大型企業和合作夥伴展示其技術的獨特性與市場潛力。

思納捷科技股份有限公司則在10月25日亮相新加坡Plug and Play APAC Summit,該公司致力於一站式數據治理平台,結合專業能源管理AI總管系統,適用於智慧城市能源管理及企業能源效率提升,在展會中獲得許多青睞,並與多家跨國企業建立初步合作意向,進一步拓展與亞太市場的合作機會。