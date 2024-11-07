遭康芮颱風強風肆虐 苗縣公告3項雜糧每公頃救助2.8萬

受到日前康芮颱風肆虐災損，苗栗縣二期稻作轉作雜糧農損嚴重，農友欲哭無淚！縣府農業處表示，目前已由農糧署公告獲農業天然災害現金救助及低利貸款相關規定，縣內高粱、硬質玉米、大豆（黑豆）每公頃救助2.8萬元，即日起至11月19日止，民眾可至各公所申請辦理。

農業處指出，此次風災農損最受關注的雜糧，是頭份地區栽種的黑豆。頭份市農會配合農業部推廣二期稻作轉作雜糧政策，自2015年起轉作黑豆，經多年推廣面積逾30公頃，成為全縣主要的黑豆產區，年產量約80公噸，因品質佳獲知名醬油廠青睞，合作釀造黑豆醬油，另部分也交由新北市食品加工業者收購製成黑豆奶銷售。

但受日前康芮颱風強風肆虐，頭份黑豆倒伏情形嚴重，甚出現遭連根拔起的慘況，也有很多因強風折枝，影響後續生長而枯萎，經勘查估算農損達七成。有農友感嘆，尤其現階段已抽出豆莢，再過一個月就可以採收，如今心血都沒了！

對此，農業處表示，農糧署已於6日公告全縣的高粱、硬質玉米、大豆（黑豆）為農業天然災害救助項目，每公頃救助2.8萬元，請農損達農業天然災害救助標準的農友即日起至11月19日止，前往在地鄉鎮市公所提出申請。