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議員憂2028年全中運籌備進度 竹市府：已爭取5場館修繕

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市將於2028年舉辦全國中等學校運動會，不過市議員徐美惠、鍾淑英指出，眼看時間越來越近，不知市府籌辦進度為何？新竹市教育處也說明，現已爭取田徑場、香山游泳池、三民網球場、景觀大道網球場及市立體育館等5個場館修繕。圖／新竹市政府提供
新竹市將於2028年舉辦全國中等學校運動會，不過市議員徐美惠、鍾淑英指出，眼看時間越來越近，不知市府籌辦進度為何？新竹市教育處也說明，現已爭取田徑場、香山游泳池、三民網球場、景觀大道網球場及市立體育館等5個場館修繕。圖／新竹市政府提供

新竹市將於2028年舉辦全國中等學校運動會，不過市議員徐美惠、鍾淑英指出，眼看時間越來越近，不知市府籌辦進度為何？新竹市教育處也說明，現已爭取田徑場、香山游泳池、三民網球場、景觀大道網球場及市立體育館等5個場館修繕。

鍾淑英今天在議會質詢時指出，新竹市將於2028年舉辦全國中小學運動會，體育署補助市府1.15億，加上地方配合款1.4億，有2億多經費優化場地，不過眼看時間越來越近，仍不知市府籌辦進度，反觀清華大學也同樣在2028年要舉辦全國大專校院運動會，至今已如火如荼籌備將近1年。

新竹市教育處長林立生表示，市長高虹安已在第11屆第3次定期會中表示將盤點運動場館，評估辦理量能。經市府盤點場館及討論，竹市府將依照教育部「全國中等學校運動會舉辦準則」規定，於舉辦2年前向教育部提交申請計畫。教育部將在收到申請計畫後，派遣委員實地勘查場地設施，確認是否符合舉辦條件。

教育處進一步說明，由於上次承辦全中運已是2006年，距今超過20年，為滿足現今賽事需求，亟待改善現有場地，目前市府已啟動場館修繕工程，並向體育署爭取全民優化運動場館改建經費，現已爭取5個場館修繕，同時將強化賽事資訊設施，規畫轉播區、攝影區，提高賽事的曝光度

教育處表示，為確保賽事品質，2028年全中運所舉辦的22項比賽項目中，竹市舉行項目共計15項，其餘有特殊場地限制項目，如射擊、輕艇、划船、自由車（公路賽及登山賽）等項目，將循往年全中運賽會安排在其他縣市舉辦，市府將持續規畫合規的場館，為全中運做好萬全準備。

新竹市教育處長林立生表示，關於2028年全中運籌辦事宜，市長高虹安已在第11屆第3次定期會中表示將盤點運動場館，評估辦理量能。記者黃羿馨／攝影
新竹市教育處長林立生表示，關於2028年全中運籌辦事宜，市長高虹安已在第11屆第3次定期會中表示將盤點運動場館，評估辦理量能。記者黃羿馨／攝影
新竹市將於2028年舉辦全國中等學校運動會，不過市議員徐美惠、鍾淑英指出，眼看時間越來越近，不知市府籌辦進度為何？新竹市教育處也說明，現已爭取田徑場、香山游泳池、三民網球場、景觀大道網球場及市立體育館等5個場館修繕。圖／新竹市政府提供
新竹市將於2028年舉辦全國中等學校運動會，不過市議員徐美惠、鍾淑英指出，眼看時間越來越近，不知市府籌辦進度為何？新竹市教育處也說明，現已爭取田徑場、香山游泳池、三民網球場、景觀大道網球場及市立體育館等5個場館修繕。圖／新竹市政府提供

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