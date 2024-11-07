催生桃園市立醫院 市府：選址、與大學合作可以並行

桃園是六都唯一人口快速成長的城市，醫療資源卻跟不上來，好不容易向衛福部成功爭取調整次醫療區，議會定期大會多位議員關切市立醫院選址結果，還有清大甚至中大到底能不能在桃園落實蓋醫院的計畫。市府強調，市立醫院選址和大學蓋醫院的計畫可以同時進行，會全力協助大學推動相關計畫。

清華大學與高醫大合作蓋醫院破局，市長張善政在議會答詢的時候表示，清大有兩條路可以選擇，一個是另覓合作夥伴，另一個就是可以和市府合作推動市立醫院，兩者都必須在明年8月前決定。

市府表示，委外從19個地點選市立醫院的評估工作已經進入尾聲，不過正式的報告還沒有出來，預計市府高層和衛生局相關單位討論後，依據評估結果在選出3到5個地點向市長報告，再研議後定案。如果清大或中大願意和市政府合作蓋市立醫院，也不會影響正在進行的選址工作，甚至可以規畫不同型態的市立醫院，到時候可以從全市3個次醫療區調整分配病床數，不過大學要和市政府合作的話，必須要有自己的醫療資源計畫，目前都還在和大學溝通中。

議員余信憲表示，醫療資源一直是市民生活的重要支撐，但桃園正面臨嚴重的醫療資源短缺問題，無論病床數、救護車配置、精神醫療機構數量及醫療從業人員數量方面都處於六都的後段班，市長張善政已就任兩年，不應該忽視問題，包括上周看到清大和高醫在桃園合作蓋醫院破局，市長雖然表明清大不蓋醫院，市府將收回原無償撥用的土地（期限至明年8月），但如果最終收回土地，醫療資源短缺的問題一樣沒解決。

余信憲指出，據衛福部統計2023年桃園市在六都中的病床數、每萬人口病床數、救護車數量、精神醫療機構數量及醫事從業人員數量均處於後半段。病床數及平均每萬人口病床數六都倒數第2，救護車配置從2022年的214輛（包含一般型及加護型）下降至2023年的184輛，減少了15%，是六都中下降幅度最高的城市。

精神醫療資源方面，桃園市的門診及急診服務家數在六都中排名最後，與排名前兩名的台北市和高雄市相比，其門診家數僅為前者的一半。此外，精神醫療從業人員數量亦排在六都最後，與排名前四的台北市、高雄市、台中市和新北市相比，桃園市的精神醫療人員數量僅為其1.5倍。

副市長王明鉅在先前議會答詢時說明，市府並沒有忽略醫療資源的問題，而是積極向中央爭取，包括爭取到醫療次區域由2區增加為3區，使病床數增加，進而規畫設置醫院。衛生局長賈蔚說明，桃園市在醫療資源結構面指標上，像是一般病床數、特殊病床數相較六都較為不足，但依衛生福利部地方衛生機關業務考評作業，桃園在醫療服務的結果面指標成績屬前段班，並獲得六都綜合獎第2名，未來也會持續努力提升桃園醫療資源及人力。

清華與高醫大去年7月風光簽約，由高醫大投入100億元興建，簽約時還邀請中央地方官員到場，王明鉅參加時就指高醫雖投資百億興建，不過醫院規模不大不可能樣樣俱全，提醒2大學不要以傳統思維經營醫院。