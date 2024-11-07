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台66北上國3匝道槽化線雙白線太長 釀塞車惹議…高公局回應了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長，響每天上班尖峰塞車回堵。記者曾增勳／攝影
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長，響每天上班尖峰塞車回堵。記者曾增勳／攝影

國3大溪交流道銜接台66系統匝道南北向通車後，市議員李柏坊近日接到民眾陳情指台66匯入國3槽化線、雙白線將近400公尺太長，造成台66北上匝道早上上班尖峰回堵塞車高公局今天上午表示，台66北上切入國3主線車速達110公里，基於行車安全原則，縮短槽化線雙白線反而增加切入國3行車危險。

國3大溪交流道南出銜接台66系統匝道10月14日通車後，國3銜接台66匝道南、北匯入國3系統完工，僅剩南出往八德平面道路施工中，許多桃園民眾反映國3南出大溪交流道難行，初走被嚇到，經過3周來，高公局第一新建工程分局決定本周內在國3匯入台66南出匝道，完成新增製作往大溪、龍潭等方向牌面改善，讓民眾行車一目瞭然。

李柏坊表示，國3接台66南南北匝道通行，最近民眾頻頻反映台66北上匯入國3的匝道，因為新設槽化線及雙白線前後近400公尺拉得太長，形成北上切入國3主線前，每天早上上班尖峰時段造成塞車，甚至常回堵北上台66往國3的匝道入口，他幾乎天天接到民眾電話陳情，要求協助改善，否則抗議。

行駛台66北上匯入國3的上班族，每天上班尖峰時段7、8時前車多塞車，最嚴重回堵到台66線車道，影響平鎮、龍潭車行李柏坊表示，許多民眾6、7時出門，那時國3南部北上主幹道車流較少，台66匝道車流匯切入國3，因為槽化線及雙白線太長塞車嚴重，希望高公局改善縮短槽化線或雙白線，降低塞車。市府交通局長張新福說，未來觀察車流向高公局反應調整。

高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌表示，台66 北上匯入國3主線道的時速達110公里，基於安全原則，匝道匯入國3主線過程須加速至110公里，否則危險，匝 道入口塞車主要是交通量大，入口匝道2線匯流至1車道的車流量太大影響車速，若縮減匯入國3主幹道的槽化線或雙白線，車輛急切入國3主線反應不及十分危險，民眾適應漸進加至速限切入國3主線比較安全。

市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長造成回堵塞車，高公局回應安全考量。圖／高公局提供
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長造成回堵塞車，高公局回應安全考量。圖／高公局提供
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長，響每天上班尖峰塞車回堵。記者曾增勳／攝影
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長，響每天上班尖峰塞車回堵。記者曾增勳／攝影
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長，響每天上班尖峰塞車回堵。記者曾增勳／攝影
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長，響每天上班尖峰塞車回堵。記者曾增勳／攝影
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長造成回堵塞車，高公局回應安全考量。圖／高公局提供
市議員李柏坊和民眾反映台66北上國3的匝道槽化線、雙白線太長造成回堵塞車，高公局回應安全考量。圖／高公局提供

塞車 車道 高公局

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