文化平權庄頭劇場巡演 「勸世三姊妹」16日苗縣登場

文化部推動的文化平權庄頭劇場巡演活動，繼去年獲得民眾熱烈回響，今年延續精彩表演帶到各地庄頭，11月16日「勸世三姊妹」庄頭版演出將在苗栗縣竹南運動公園登場，讓鄉親能近距離欣賞國家劇院級演出。

苗縣府文觀局指出，由文化部主辦的「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動，16日（星期六）下午2點至晚上8點50分將在竹南運動公園盛大舉行，當日下午有太日樂集、九天民俗技藝團、天馬戲創作劇團、小事製作、艸雨田舞蹈劇場及喜裂克文化藝術團等知名團隊輪番上場表演，以及熱鬧多元的文創市集，更邀請台灣特技舞蹈協會規畫街頭藝人演出，處處充滿精彩亮點。

「勸世三姊妹」庄頭版由金牌導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥、金鐘編劇詹傑共同攜手打造，用音樂劇形式，為台灣這片土地寫下動人的篇章。令人大哭又大笑的精采劇情將感動上演，引領更多觀眾認識台灣傳統的牽亡歌陣文化，還能感受到現代人對傳統文化的反思與重新詮釋。

這場被譽為現象級音樂劇，能讓人笑到肚子抽筋，哭到淚流滿面，純屬台灣生活與文化的本土音樂劇，適合闔家大小在周末時光一同參，與機會難得，千萬別錯過了。