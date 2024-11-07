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桃園11月7場徵才…首場明天在平鎮 共15家廠商約500職缺
桃園市就業職訓服務處表示，為協助市民朋友順利求職、轉職，11月辦理7場徵才活動，首場明天（周五）下午1點30分至3點30分在平鎮婦幼館，有15家廠商約500個工作機會可選擇。
7場次徵才活動邀請知名企業包含日月光、東和鋼鐵、鑽豐科技、旭創光通、華城電機、揚新科技、博智電子、南岩半導體、欣興電子、安心食品（摩斯漢堡）、饗樂餐飲(Q Burger)、和德昌（麥當勞）、韓食拌樂、爭鮮、薩莉亞瓦城泰統、微笑單車、桃園汽車客運等企業，職務為工程師、技術員、行銷專員、業務專員、倉管人員、儲備幹部、美編設計、工地主任，其中順豐速運外務司機最高薪10萬元。
另外6場次徵才活動為13日9點中壢就業中心，29家廠商約800個職缺，15日退除役官兵職業訓練中心9點55家廠商，約2200個職缺。15日楊梅區大埔心活動中心下午1點、19日桃園就業中心下午1點半
、22日下午1點桃園區公所、28日下午1點半八德大漢市民活動中心。活動現場提供「婦女再就業」、「履歷健診」等多種方案諮詢及登記。
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