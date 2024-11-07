高齡駕駛換照 竹區監理所25日在湖口提供一站式服務

新竹區監理所關心高齡駕駛的行車安全及提升高齡駕駛人的換照意願，將於11月25日下午2點至4點，跨機關到湖口鄉衛生所推出「一站式」體檢與換照服務。 新竹縣設籍者達到75歲以上換照長者現有1萬2944人，如果已無駕駛意願及需求，可自動自願繳回註銷駕照。

新竹區監理所指出，交通部規定75歲以上高齡駕駛人需每3年定期換發駕照。希望透過這次辦理跨機關一站式高齡體檢及換照服務，減少高齡駕駛人往返監理單位換照奔波，並有效提升高齡長輩換照意願。此外，高齡駕駛人如有違規記點或吊扣處分，但考量仍有駕車需求，必須在收到換照通知單3個月內，盡速完成檢測並至監理單位換照，逾期將會逕行註銷駕照。

監理所指出，目前長者換照等監理服務在各地監理所都可辦理，提醒參加這次一站式體檢與換照服務的高齡駕駛，當天必須攜帶身分證正本、駕照正本、1吋相片4張，在衛生所完成體檢與認知功能測驗後，可當場換發駕照。如果高齡者評估自身已無駕車需求，也可當天申辦駕照自願回註銷，將可獲精美小禮物。