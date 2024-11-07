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新竹榮民之家導入AI、智能輔具 體驗沉浸式VR元宇宙

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣敬佩及感念榮民年輕時犧牲黃金歲月保家衛國，年老時又將省吃儉用積攢的就養金奉獻出來照顧同袍遺孤。圖／新竹榮家提供
國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣敬佩及感念榮民年輕時犧牲黃金歲月保家衛國，年老時又將省吃儉用積攢的就養金奉獻出來照顧同袍遺孤。圖／新竹榮家提供

新竹榮民之家設置榮心室，運用各項智慧科技提升照護品質，包括光纖薄墊、AAC智能溝通輔具、陪伴寶寶、自立支援復能輔具運用等，此外還AI創作代表新竹榮家的歌曲，使住民們都能感受到有溫度的服務照顧。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣前天在就養處副處長賀華、服照處副處長鄭陽光及新竹榮服處長鞠宗顯等人陪同下，至新竹榮家視導業務、關懷慰問，並與住民長輩們互動，並前往榮靈祠，以鮮花、素果、清香之儀，祭悼在台亡故的榮民英靈。

新竹榮民之家向經濟部中企署爭取自律神經計畫補助提升照護品質，並運用各項智慧科技提升照護品質，陳進廣隨後也巡視住民生活環境，參觀榮家為安寧長輩設置的榮心室，以及各項智慧照護科技運用情形，包括光纖薄墊、AAC智能溝通輔具、陪伴寶寶、自立支援復能輔具運用等；也參觀了榮家為表彰住民大愛捐獻的詠恩樹、時光憶廊及微醺小棧，並同時體驗沉浸式VR元宇宙。

陳進廣感謝榮家團隊的用心與努力，使住民們都能感受到有溫度的服務照顧，陳進廣表示，榮民年輕時犧牲黃金歲月保家衛國，年老時又將省吃儉用積攢的就養金奉獻出來照顧同袍遺孤，值得大家感念與敬佩，也應該製作專屬的歌曲來感謝他們的付出。

陳進廣說，自己雖非直接督導榮家業務，但深感榮家、榮服處及榮民醫院為一體的服務照顧體系，並有輔導會作後盾，透過緊密合作，才能提供榮民、榮眷最妥善的照顧，新竹榮家從首長到同仁展現堅實的團隊力量，並結合外界資源，用心推動多元創新化、特色化及智能化的照顧服務模式，能獲獎無數是展現團隊合作的必然結果。

陳進廣表示，自己家中也有長者，看到新竹榮家目前所推展的各項服務就是自己一直想要做的，給予榮家工作團隊高度的肯定。

榮家主任白恩惠表示，服務團隊會持續檢討及精進，在追求卓越、服務猶親、永續發展的使命下，展現特色並創造價值，建立自己的品牌，持續與各界資源合作，與榮服處及榮院緊密連結，提供更具特色及創新的服務，成為全方位照顧長者身心靈典範機構的願景邁進。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣到榮靈祠以鮮花、素果、清香之儀，祭悼在台亡故的榮民英靈。圖／新竹榮家提供
國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣到榮靈祠以鮮花、素果、清香之儀，祭悼在台亡故的榮民英靈。圖／新竹榮家提供
新竹榮民之家設置榮心室，運用各項智慧科技提升照護品質，國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣體驗沉浸式VR元宇宙。圖／新竹榮家提供
新竹榮民之家設置榮心室，運用各項智慧科技提升照護品質，國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣體驗沉浸式VR元宇宙。圖／新竹榮家提供
國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣前天在就養處副處長賀華、服照處副處長鄭陽光及新竹榮服處處長鞠宗顯等人陪同下，至新竹榮家視導業務、關懷慰問。圖／新竹榮家提供
國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣前天在就養處副處長賀華、服照處副處長鄭陽光及新竹榮服處處長鞠宗顯等人陪同下，至新竹榮家視導業務、關懷慰問。圖／新竹榮家提供

團隊 新竹 榮民

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