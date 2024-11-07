新竹榮民之家導入AI、智能輔具 體驗沉浸式VR元宇宙

新竹榮民之家設置榮心室，運用各項智慧科技提升照護品質，包括光纖薄墊、AAC智能溝通輔具、陪伴寶寶、自立支援復能輔具運用等，此外還AI創作代表新竹榮家的歌曲，使住民們都能感受到有溫度的服務照顧。

國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣前天在就養處副處長賀華、服照處副處長鄭陽光及新竹榮服處長鞠宗顯等人陪同下，至新竹榮家視導業務、關懷慰問，並與住民長輩們互動，並前往榮靈祠，以鮮花、素果、清香之儀，祭悼在台亡故的榮民英靈。

新竹榮民之家向經濟部中企署爭取自律神經計畫補助提升照護品質，並運用各項智慧科技提升照護品質，陳進廣隨後也巡視住民生活環境，參觀榮家為安寧長輩設置的榮心室，以及各項智慧照護科技運用情形，包括光纖薄墊、AAC智能溝通輔具、陪伴寶寶、自立支援復能輔具運用等；也參觀了榮家為表彰住民大愛捐獻的詠恩樹、時光憶廊及微醺小棧，並同時體驗沉浸式VR元宇宙。

陳進廣感謝榮家團隊的用心與努力，使住民們都能感受到有溫度的服務照顧，陳進廣表示，榮民年輕時犧牲黃金歲月保家衛國，年老時又將省吃儉用積攢的就養金奉獻出來照顧同袍遺孤，值得大家感念與敬佩，也應該製作專屬的歌曲來感謝他們的付出。

陳進廣說，自己雖非直接督導榮家業務，但深感榮家、榮服處及榮民醫院為一體的服務照顧體系，並有輔導會作後盾，透過緊密合作，才能提供榮民、榮眷最妥善的照顧，新竹榮家從首長到同仁展現堅實的團隊力量，並結合外界資源，用心推動多元創新化、特色化及智能化的照顧服務模式，能獲獎無數是展現團隊合作的必然結果。

陳進廣表示，自己家中也有長者，看到新竹榮家目前所推展的各項服務就是自己一直想要做的，給予榮家工作團隊高度的肯定。

榮家主任白恩惠表示，服務團隊會持續檢討及精進，在追求卓越、服務猶親、永續發展的使命下，展現特色並創造價值，建立自己的品牌，持續與各界資源合作，與榮服處及榮院緊密連結，提供更具特色及創新的服務，成為全方位照顧長者身心靈典範機構的願景邁進。