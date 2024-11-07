等了30多年 司馬限部落家屋重建動土

歷經30多年等待，苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程終於在昨天動土，44戶近250名族人平時散居各地也難得齊聚一堂，見證部落大喜事。有族人喜極而泣「終於等到家屋重建這一天」，彼此相約明年耶誕節入新厝，重返家園生活。

泰安鄉中興村的司馬限部落1986年因風災出現地層下陷滑落，1994年原訂遷村，但部落居民無力負擔重建貸款費用，且重建委員會也堅持「離災不離村」而延宕，直到2010年獲捐贈88風災的剩餘組合屋，才得以安置。不過組合屋年限僅5年，陸續出現結構損壞、地板龜裂等威脅居住安全。

經縣府與公所爭取原住民族委員會「宜居部落建設計畫」補助加上地方配合款約3000萬元，近年已先拆除組合屋、著手重建基地的公共設施配套工程。部落族人並與賑災基金會共同籌組公司辦理家屋重建，由賑災基金會以30年無息方式借款給44戶居民兼員工，重建家屋。

昨天家屋重建動土典禮，將新建RC結構與鋼構建築，未來計畫朝觀光民宿永續發展，包括賑災基金會董事長陳時中及前董事長、前政務委員張景森與部落耆老、族人都到場見證。

頭目梁玉水感嘆，多年來堅持要保養好身體，一定要親眼見到家屋重建，如今心願即將在1年後完成。