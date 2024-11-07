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房價飆漲 桃議員促市府建平價宅

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市房價飆漲，增加年輕人買房的壓力，民代呼籲市府興建平價住宅。圖為高鐵桃園站外的大樓。記者鄭國樑／攝影
桃園市房價飆漲，增加年輕人買房的壓力，民代呼籲市府興建平價住宅。圖為高鐵桃園站外的大樓。記者鄭國樑／攝影

近年房價攀升墊高購屋成本，社會住宅又供不應求，桃園市議員陳韋曄昨質詢，建議市府擬定新建平價住宅等對策。市長張善政說，市府正在評估辦理，都發局說明，歷經2年研擬，近期將修訂都市計畫法桃園市施行細則，規畫蓋「可負擔住宅」。

桃園市因城市發展、交通建設帶動，吸引不少雙北人口置產，連帶推升房價，包括桃園、中壢與龜山等重畫區房價動輒3、4字頭，甚至上看5字頭，讓不少青年或有意買房者購屋壓力變大。

陳韋曄昨在議會質詢，要求市府在標售公有地時，規範得標建商釋出一定比率的建地蓋平價住宅，賣給真正有需求的購屋族。或從容積獎勵著手修訂相關法規，例如讓建商得到10%的容積獎勵，但必須要規畫平價住宅，要求市府一定要深入評估、做好政策規畫，更要走在六都前面。

張善政答詢時同意陳韋曄的看法，表示雖然社會住宅不能出售，但是未來標售公有地如果財務條件許可，除了規畫社宅用地，也會評估推出平價住宅。

都發局長江南志也說，除了持續盤點用地廣建社宅，由於社宅只租不賣，另研議推出平價住宅，進而提高公有土地的價值。相關修訂都市計畫施行細則已進入法治化程序，預計本月底提送法規會。

都發局指出，經過2年政策研擬，近期除了將修訂都市計畫法桃園市施行細則，將「可負擔住宅」政策入法，同時與銀行團體研議貸款方式、銷售對象、轉售年期及禁轉售規定，以修正「合宜住宅」的缺失，避免買方迅速將「可負擔住宅」轉賣套利，導致違背協助年輕人購屋的本意。

除修訂都市計畫細則，桃市都發局也說，正優先檢視近期都市計畫變更、公辦都更，以及整體開發區等案，透過土地使用管制規則，指引或鼓勵開發商捐建可負擔住宅，未來將社會住宅與可負擔住宅2政策，一併納入桃園市整體都市發展規畫。

桃園 都市計畫 陳韋曄

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