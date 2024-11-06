立委徐欣瑩邀中央官員現勘竹縣行人安全環境 爭取近3億補助

立委徐欣瑩今天邀立法院內政委員會及內政部國土署等單位官員考察新竹縣人行安全環境，盼爭取近3億元補助改善，內政部次長吳堂安、國土署長吳欣修承諾全力支持，徐欣瑩也表明會在中央持續爭取補助經費。

立院內政委員會今天考察竹縣人行安全環境，共現勘8案，包括竹北市興隆路左側（自強南路至隘口二路）人行安全改善計畫、新竹縣永續提升人行安全計畫整體規畫、竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善、竹北市文采街及文愛街人行環境改善工程、竹北市復興三路東興國中人本通學環境改善與縫補工程、竹北市六家一路（嘉豐南路至隘口二路）人行環境改善、湖口鄉各村里危險路口改善計畫、新埔鎮田新路人行環境改善計畫等。

徐欣瑩表示，安全的人行空間是進步城市的指標之一，她非常重視行人交通安全的議題，也在立院質詢妨礙行人通行的固定設施，如變電箱、瓦斯、電線桿與電信設備改善、遷移或拆除；新竹縣近年人口快速成長，但很多地方不管是行人道的鋪建或危險路段的改善，都有進步空間。

她表示 ，這次安排中央主管單位下鄉考察，讓眾人親自感受地方的需求，吳堂安及吳欣修當場承諾全力支持，包括竹北市興隆路左側（自強南路至隘口二路）人行安全改善計畫、新竹縣永續提升人行安全計畫(整體規劃)、竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫、湖口鄉各村里危險路口改善計畫、新埔鎮田新路人行環境改善計畫等5案，總工程經費超過1.4億元。