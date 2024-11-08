桃園市就服處113年度第4、5梯次失業者職訓 11月起陸續開課

桃園市就服處為失業民眾舉辦職能訓練，期待結訓後回歸職場。 圖／桃園市就服處 提供

桃園市政府就業職訓服務處為協助失(待)業民眾能盡早回歸職場，提升就業競爭力，113年度持續辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場－失業者職業訓練，第4、5梯次於11月至12月陸續開課，讓勞工有多元的選擇機會，適性學習並接軌就業。

113年第4、5梯次開課班級包含「咖啡廳甜點輕食人員培訓班」、「ERP電子商務與文書處理應用班」、「烘焙職人麵包暨蛋糕甜點製作培訓班」等共3班正熱烈招生中，每班預計招收30人，提供民眾豐富學習之管道，擴大本市職訓力，強化民眾就業技能，並期待結訓後與工作職場無縫接軌。

烘焙課程上課照片。 圖／桃園市就服處 提供

本處委外訓練單位辦理多元職訓課程，經由專業的課程規劃，培養民眾符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓民眾都能順利就業，112年開辦班級達30個班次，計有729人參訓，該年度輔導訓後就業率達83.41%以上。

歡迎待業朋友把握113年職業訓練的機會，踴躍報名參加，符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，訓練課程完全免費，而一般身分者亦有補助80%費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，歡迎有意願參訓的民眾自即日起可向各相關訓練單位辦理報名。

桃園市就服處113 年度(第 4、5 梯次) 失業者職業訓練開班一覽表

圖／桃園市就服處 提供

※未具特定身分學員僅需負擔 20%學費(金額詳表列-自行負擔費用)，符合中高齡、身心障礙者、原住民、新住 民...等參訓資格，經審查符合者，由政府全額補助，歡迎失業勞工朋友向各訓練單位報名。

※相關職業訓練招生資訊請至桃園市政府就業職訓服務處網站(https://oes.tycg.gov.tw) 、桃園工作職缺地圖(https://jobmap.tycg.gov.tw/)、及台灣就業通-職前訓練網 (https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或電洽桃園市政府就業職訓服務處-職訓推動課 03-3386073。主辦單位：桃園市政府就業職訓服務處(廣告)