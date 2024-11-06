桃園近3年行人事故件數前10路段 議員要求改善
桃園市議員陳韋曄今天在議會總質詢用圖表呈現近3年10大行人事故路段，凸顯路幅不夠寬甚至於沒人行道，與車輛開上人行道造成破損等因素衍生車輛和行人之間的事故。
陳韋曄舉例選區所在地平鎮區金陵路車流量大為例，要求交通局提出對策。交通局長張新福說，金陵路路寬不夠所以容易發生事故，最近一直在想辦法強化安全措施，包括車道瘦身以增加行人空間、擴大街角、行人穿越道線退縮、行人專用時相等提升安全。
陳韋曄質詢平鎮人行道環南路到自忠二街長3.4公，里是平鎮擴大都市計畫區，也是平鎮往來中壢的門面，每天行人多。目前人行道都是一塊一塊的透水磚，每二到三周都會接到民眾陳情磚塊鬆脫、破損，但是區公所經費不足只能修補，不能徹底解決。
他提議整條路要徹底解決可以分兩段，第一是民族路到育達路接延平路1.5公里，現在由公所維管，重新鋪要2000萬元，另一部分是延平路經中豐路到自治二街，全長1.9公里屬於養工處的權責，重做徹底改善估計要6000萬元。
陳韋曄強調路面破損嚴重，全段改善用壓花鋪面，確實破損嚴重，許多機車騎上人行道停放加速破損，人行道有必要改成壓花鋪面。工務局長汪在宙表示確實要改善，會向中央爭取8000萬元全額補助，不行就採逐年編列預算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言