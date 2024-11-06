桃園近3年行人事故件數前10路段 議員要求改善

桃園市議員陳韋曄今天在議會總質詢用圖表呈現近3年10大行人事故路段，凸顯路幅不夠寬甚至於沒人行道，與車輛開上人行道造成破損等因素衍生車輛和行人之間的事故。

陳韋曄舉例選區所在地平鎮區金陵路車流量大為例，要求交通局提出對策。交通局長張新福說，金陵路路寬不夠所以容易發生事故，最近一直在想辦法強化安全措施，包括車道瘦身以增加行人空間、擴大街角、行人穿越道線退縮、行人專用時相等提升安全。

陳韋曄質詢平鎮人行道環南路到自忠二街長3.4公，里是平鎮擴大都市計畫區，也是平鎮往來中壢的門面，每天行人多。目前人行道都是一塊一塊的透水磚，每二到三周都會接到民眾陳情磚塊鬆脫、破損，但是區公所經費不足只能修補，不能徹底解決。

他提議整條路要徹底解決可以分兩段，第一是民族路到育達路接延平路1.5公里，現在由公所維管，重新鋪要2000萬元，另一部分是延平路經中豐路到自治二街，全長1.9公里屬於養工處的權責，重做徹底改善估計要6000萬元。