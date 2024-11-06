桃園新屋機六用地將變更蓋社宅 地方要求導入公共設施

桃園市新屋區機六機關用地為都市計畫內用地，桃園市都市發展局規畫設置社會住宅，不過地方要求能同步增設各項公共設施，滿足地方漸增需求。都發局回應，興辦社宅時均會盤點周邊公共設施設置情形設置，預估機六用地可興建285戶社會住宅，刻辦理都市計畫變更中。

桃園市新屋區頭洲里鄰近中壢區過嶺地區，近年發展人口增加，頭洲里目前已達5800人，為新屋人口數最大的里，市議員陳睿生說，頭洲地區生活機能相當好，不過卻不會是常常辦活動或是傳統漸建設首選的區域。

陳睿生表示，像過嶺、觀音區富源里、楊梅區高榮里等，就比較像是該區的邊陲地帶，一般若要舉行大型活動，都不會選擇這些區域，但其實這些地方人口數都持續增加，過去在頭洲里舉行藝文活動，也是許多居民參與，可見這些地方的生活圈可以串聯，但卻沒有合適的公共設施。

陳睿生說，都發局規畫於機六用地設置社宅，如果市府已確定興建社宅，要求針對未來社宅的1至3樓要設置睦鄰的公共設施，如圖書館、運動中心、托嬰中心、郵局、金融機構等，讓社宅能擺脫傳統鄰避設施的印象，提供完善的公共設施與停車空間，供周遭與地方的居民使用。