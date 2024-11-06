苦等多年！新竹縣BOO焚化爐年底點火試燒 明年營運紓解垃圾山

新竹縣以「BOO」方式興建的焚化爐即將完工，預計今年底可點火投料試爐，明年開始營運，多年來竹縣垃圾處理面臨諸多困擾，包括大型垃圾山堆置、掩埋場大火頻頻等問題，可望紓解。

新竹縣長楊文科昨天在議會施政報告時，宣布焚化爐將試燒及營運的好消息，興建焚化爐是楊文科「五支箭」重大政策之一，2021年7月動工，原本預計去年底可完工，業者申請展延獲准，但今年因地震、颱風等因素必須評估安全性，影響進度，公告改為今年底。

新竹縣環保局表示，早年竹縣籌建焚化爐期間，被中央喊停，縣內垃圾必須外運至苗栗縣、新竹市代燒，但常因對方焚化廠歲修而無法代燒，只能暫時在縣內堆置，不但形成多處垃圾山，也常因產生沼氣等因素起火，困擾地方多年；竹市、苗縣的代燒費用逐漸增加，目前苗栗一噸垃圾代燒處理費已增至3000元。

環保局指出，竹縣焚化爐採BOO方式興建，使用高效能垃圾熱處理設施，耐熱度高、技術新，處理垃圾過程能有效將垃圾潛在熱能轉換為電能，達到「轉廢為能」的再生循環，相較於傳統焚化爐，有更高的經濟效益，並減少二次汙染發生。

廠內共有2爐，每爐一天焚化量達250噸，總計一天可處理500噸垃圾；焚化爐由業者興建、營運及擁有，縣內垃圾送燒每噸價格2100元，如總量超過8萬噸，每噸收費將增為2520元。