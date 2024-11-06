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桃園行人交通事故死傷降、整體死亡數卻增 市府提解方

聯合報／ 記者朱冠諭周嘉茹／桃園即時報導
桃園市行人交通事故死傷人數下降，但整體交通事故死亡人數仍增加，民代呼籲市府改善。圖為事故熱區八德區介壽路。本報資料照片
桃園市行人交通事故死傷人數下降，但整體交通事故死亡人數仍增加，民代呼籲市府改善。圖為事故熱區八德區介壽路。本報資料照片

桃園市今年截至8月的行人交通事故死傷人數1261人，較去年同期減少248人，但民代發現交通事故死亡人數反較去年同期增加43人，呼籲市府改善。市長張善政坦言值得關注，交通警察大隊表示將持續建置科技執法，也會在高事故率路段加設行人優先號誌、行人專用時間信號燈等措施，降低事故發生。

行人地獄議題受矚，桃園市交通局今天在市政會議提出專題報告。數據顯示，今年1至9月行人事故死亡人數共18人，較去年同期27人減少9人，降幅達3成。

不過今年前三季行人死亡事故中，65歲以上高齡者就占50%。交通局表示，事故發生時段以晚間6時至次日凌晨6時為高峰，不少事故地點還位於有設置號誌的路口。

「桃園市情況不容樂觀。」議員王珮毓指出，雖桃市行人死傷人數下降，但據交通部統計，今年1至8月的交通事故死亡人數仍達192人，較去年同期增加43人，無論是機車、高齡者、酒駕、兒少等群體的交通事故數據均高於去年同期，這些都是影響無數家庭的悲劇，市府仍須重視。

張善政回應，桃園市交通事故死亡人數上升確實值得關注，死亡事故主因跟道路車速較快有關，市府將透過科技執法手段加強對危險路段速限取締，並加強酒駕查緝。

交大隊長李維振表示，行人事故路段主要位於人口密集區域及交通流量大的幹道上，包括八德區介壽路、桃園區中正路、龜山區萬壽路、桃園區中山路和桃園區中正路；數據也顯示，駕駛行車時未充分注意行人安全，甚至在行人穿越道上搶快是行人事故主因。

李維振表示，警方近年透過大數據彙整資訊，提升事故熱時、熱區見警率、加強路口不停讓執法等作為後，行人交通事故死傷人數已下降；明年將持續建置交通科技執法，也會在高事故率路段加設行人優先號誌、標線和警示標誌、增強夜間照明、完善行人專用時間信號燈等措施。

交通事故 桃園 行人地獄

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