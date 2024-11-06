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一家15人窩擠組合屋達11年 司馬限部落歡慶家屋重建
苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程今天舉辦開工動土典禮，散居在外的族人紛紛回到曾經居住長達11年的組合屋原址，見證工程動土儀式，有族人喜極而泣並感嘆「等了這麼多年，終於等到了家屋重建的這一刻！」，還表達山上的農作再也不會被荒蕪了。
從事水電工作的司馬限部落關懷文化協會理事長楊文傑說，當時的組合屋很狹小只有15坪空間，他們楊家有一戶全家15人，窩居在這樣的狹小空間裡，很多家人只能無奈的睡在地上過夜，雖然水電使用正常，但每逢颱風或大雨就更能感受到住家之艱困。
他說，大家都很期待家屋的重建出現曙光，3年前他家也隨著族人搬出組合屋，到鄰近的大湖地區居住，2年前最後1戶不捨地搬出後，才終於拆除組合屋，開始家屋重建基地的整建配套工程，這期間有10多戶族人則搬回原來有地層滑落危險的舊屋居住。
耆老楊基成說，當年受災44戶近200族人，繁衍至今約250人，當初良莠不齊的心聲，今天族人都只有一種心情，就是很開心終於能蓋永久屋了，蓋好後都能返回祖地，繼續農作生活。
30年前無奈帶著族人遷居到組合屋的頭目梁玉水則感嘆，他多年來一直堅持要保養好自己身體，一定要等到親眼見到家屋重建的那一刻，如今心願即將在一年後便能完成，讓族人能有安心立命的地方，更有歸屬感與幸福感，他的人生使命也就圓滿了。
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