一家15人窩擠組合屋達11年 司馬限部落歡慶家屋重建

苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程今天舉辦開工動土典禮，散居在外的族人紛紛回到曾經居住長達11年的組合屋原址，見證工程動土儀式，有族人喜極而泣並感嘆「等了這麼多年，終於等到了家屋重建的這一刻！」，還表達山上的農作再也不會被荒蕪了。

從事水電工作的司馬限部落關懷文化協會理事長楊文傑說，當時的組合屋很狹小只有15坪空間，他們楊家有一戶全家15人，窩居在這樣的狹小空間裡，很多家人只能無奈的睡在地上過夜，雖然水電使用正常，但每逢颱風或大雨就更能感受到住家之艱困。

他說，大家都很期待家屋的重建出現曙光，3年前他家也隨著族人搬出組合屋，到鄰近的大湖地區居住，2年前最後1戶不捨地搬出後，才終於拆除組合屋，開始家屋重建基地的整建配套工程，這期間有10多戶族人則搬回原來有地層滑落危險的舊屋居住。

耆老楊基成說，當年受災44戶近200族人，繁衍至今約250人，當初良莠不齊的心聲，今天族人都只有一種心情，就是很開心終於能蓋永久屋了，蓋好後都能返回祖地，繼續農作生活。