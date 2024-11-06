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竹北天坑建案停擺一年多 新竹縣府尚未放行豐邑復工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北豐采520建案持續停工，周邊居民呼籲必須確保安全，才能討論是否復工。記者巫鴻瑋／攝影
竹北豐采520建案持續停工，周邊居民呼籲必須確保安全，才能討論是否復工。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科因竹北天坑案被檢方指控圖利建商，今首度出庭，除否認犯罪外，也否認有違法放行復工，不過外界同時也關注停擺一年多的建案是否復工，新竹縣府今再次強調「安全為最高且唯一原則」，在縣府、周邊住戶、豐邑建設等三方還未達成最終共識前，仍暫時不會復工。

新竹縣府表示，專案小組已經與周邊住戶代表、里長及豐邑在上月做出4點決議，包含持續針對豐采520建案工地周邊道路由技師就透地雷達檢測結果做專業判斷或地質改良、改善工地整體監測、地下室結構經結構技師公會安全鑑定、豐邑提存1億元鄰損擔保金，不過是否復工仍須各方達成最終共識，確認安全無虞才會放行。

多次發生天坑、周邊路面塌陷的豐采520建案，去年因特斯拉掉入洞中後被勒令停工，期間雖完成搶險工程，但遭質疑是違法復工，後續更被檢方查出偷工減料、未按圖施工，導致楊文科、豐邑董事長劉樹居等人全捲入涉貪爭議，還遭到檢察官起訴。

楊文科、工務處前處長江良淵今出庭都堅決否認犯罪，更未違法放行讓豐邑復工，強調當時會讓豐邑持續施工是為了讓豐邑完成搶險工程，否則去年停工期間遭遇颱風，若放任不管，反而會釀成其他災害，但並非同意豐邑秘密復工。

搶險工程在去年9月30日完成後，豐采520建案隨即進入長期停工狀態，直到近期才又因為拆卸頂部塔吊、承購戶抗議要求縣府復工再次引發關注、天坑案陸續開庭再次引起民眾關注。

在建案周邊受影響的住戶無奈表示，無論建案是否復工、天坑弊案多少人認罪或不認罪，對於居民來說都不是重點，民眾只關心住的到底安不安全，呼籲新竹縣府在無法完全保障建案復工後不會再次發生意外前，不應繼續讓建案復工。

天坑 新竹 豐邑

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