康芮強襲桃市復興區 張善政：與台電討論建立聯繫平台

康芮颱風上周強勢襲台，造成桃園市復興區近9000戶停電。桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府自今年起與台電討論改善復興區供電穩定方案，目前台電已完成復興區配電線路總體檢，未來將陸續完成線路改善、設備弱點強化、新增自動化開關及設備周邊樹竹修剪等工作。

張善政說，上周康芮颱風過境，對桃園產生很大的衝擊，除造成復興區8989戶停電、通訊中斷，新興部落也一度因為聯外道路中斷成為孤島，必須動員空勤空投物資。

張善政說，市府將邀請電信業者、NCC及台電一起討論建立聯繫平台，假如再發生天災時，能夠即時相互聯絡、支援，跨單位共同防災，加速修復速度。

張善政提到，為盡快讓市民恢復正常生活，這段期間市府各局處動員800名清潔隊員、各區7300多名環保志工合作，與150部、1750趟次各式環境清潔機具，例如吊車、抓斗車、挖土機、掃街車等，在災後全力進行環境復原工作；為整理颱風造成的路樹倒塌，環保局、工務局各公所工務課及農經課與承包廠商積極辦理搶災作業，日以繼夜完成移除及清潔作業回復道路及公園植栽市容。

張善政說，桃園總計有98所學校有產生災損，大部分是樹木倒塌、鐵皮損壞等情形，金額約為2100萬元，在颱風後復課前，教育局已請各校全面巡視校園，確保老師與學生的安全，在災後修繕的部分，除了利用校內經費支應，如果有不足的部分，財政局將以災害準備金全力支持，補助學校恢復校園。