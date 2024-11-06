快訊

影／北檢追京華城案 今約談蔡壁如等3人作證

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

美國選民意向分析：川普為何擴大支持？賀錦麗怎催不出票？

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮強襲桃市復興區 張善政：與台電討論建立聯繫平台

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
康芮颱風上周強勢襲台，桃園市復興區新興部落一度因為聯外道路中斷成為孤島。圖／復興區公所提供
康芮颱風上周強勢襲台，桃園市復興區新興部落一度因為聯外道路中斷成為孤島。圖／復興區公所提供

康芮颱風上周強勢襲台，造成桃園市復興區近9000戶停電。桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府自今年起與台電討論改善復興區供電穩定方案，目前台電已完成復興區配電線路總體檢，未來將陸續完成線路改善、設備弱點強化、新增自動化開關及設備周邊樹竹修剪等工作。

張善政說，上周康芮颱風過境，對桃園產生很大的衝擊，除造成復興區8989戶停電、通訊中斷，新興部落也一度因為聯外道路中斷成為孤島，必須動員空勤空投物資。

張善政說，市府將邀請電信業者、NCC及台電一起討論建立聯繫平台，假如再發生天災時，能夠即時相互聯絡、支援，跨單位共同防災，加速修復速度。

張善政提到，為盡快讓市民恢復正常生活，這段期間市府各局處動員800名清潔隊員、各區7300多名環保志工合作，與150部、1750趟次各式環境清潔機具，例如吊車、抓斗車、挖土機、掃街車等，在災後全力進行環境復原工作；為整理颱風造成的路樹倒塌，環保局、工務局各公所工務課及農經課與承包廠商積極辦理搶災作業，日以繼夜完成移除及清潔作業回復道路及公園植栽市容。

張善政說，桃園總計有98所學校有產生災損，大部分是樹木倒塌、鐵皮損壞等情形，金額約為2100萬元，在颱風後復課前，教育局已請各校全面巡視校園，確保老師與學生的安全，在災後修繕的部分，除了利用校內經費支應，如果有不足的部分，財政局將以災害準備金全力支持，補助學校恢復校園。

康芮颱風 張善政

延伸閱讀

立法院財委會通過財劃法修正草案 張善政：餅能做大

桃議員要公有地標售規畫平價住宅 張善政：這條件下會評估

不認同川普偷晶片說 張善政：這是在挑起國家間對立

桃園女童遭強擄 71歲小黃司機見義勇為獲張善政表揚

相關新聞

一家15人窩擠組合屋達11年 司馬限部落歡慶家屋重建

苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程今天舉辦開工動土典禮，散居在外的族人紛紛回到曾經居住長達11年的組合屋原址，見證工程動...

竹北天坑建案停擺一年多 新竹縣府尚未放行豐邑復工

新竹縣長楊文科因竹北天坑案被檢方指控圖利建商，今首度出庭，除否認犯罪外，也否認有違法放行復工，不過外界同時也關注停擺一年...

康芮強襲桃市復興區 張善政：與台電討論建立聯繫平台

康芮颱風上周強勢襲台，造成桃園市復興區近9000戶停電。桃園市長張善政今天在市政會議表示，市府自今年起與台電討論改善復興...

永貞宮攜手東方扶輪社做公益 捐贈80餘萬寒冬送暖物資

苗栗縣頭份市永貞宮日前舉辦一年一度的梁皇寶懺超拔法會，法會圓滿結束後，廟方將今年許多善信大德捐贈的價值58萬元物資，配合...

綠營批竹市19.6億經費被他卡關 鄭正鈐回擊：政府帶頭違法

明年度中央總預算卡關，民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如、劉彥伶、曾資程今天召開記者會對藍白聯手阻礙新竹市進步大表不滿。...

風災導致遷村...歷經30餘年等待 苗縣司馬限部落家屋重建工程動土

歷經三十餘年的等待，苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程今天舉辦開工動土典禮，44戶近250族人相約明年聖誕節入新厝返回家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。