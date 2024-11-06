永貞宮攜手東方扶輪社做公益 捐贈80餘萬寒冬送暖物資

苗栗縣頭份市永貞宮日前舉辦一年一度的梁皇寶懺超拔法會，法會圓滿結束後，廟方將今年許多善信大德捐贈的價值58萬元物資，配合東方扶輪社也集資了23萬餘元購買物資，共襄盛舉，今天共同將物資捐贈給23個弱勢團體。

永貞宮管理委員會指出，今年各方善德捐贈的普渡物資比去年增加不少，獲悉他們要將捐贈物資給弱勢團體，東方扶輪社也表達共襄盛舉之意，由社員共同出錢出力集資了23萬2000元，購買大批生活物資物資，上午在永貞宮活動中心舉辦捐贈儀式，隨後將物資陸續分送到全縣23個弱勢團體手中。