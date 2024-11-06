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永貞宮攜手東方扶輪社做公益 捐贈80餘萬寒冬送暖物資

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上午捐贈儀式後，工作人員陸續將物資分送到全縣23個弱勢團體手中。圖／永貞宮提供
上午捐贈儀式後，工作人員陸續將物資分送到全縣23個弱勢團體手中。圖／永貞宮提供

苗栗縣頭份市永貞宮日前舉辦一年一度的梁皇寶懺超拔法會，法會圓滿結束後，廟方將今年許多善信大德捐贈的價值58萬元物資，配合東方扶輪社也集資了23萬餘元購買物資，共襄盛舉，今天共同將物資捐贈給23個弱勢團體。

永貞宮管理委員會指出，今年各方善德捐贈的普渡物資比去年增加不少，獲悉他們要將捐贈物資給弱勢團體，東方扶輪社也表達共襄盛舉之意，由社員共同出錢出力集資了23萬2000元，購買大批生活物資物資，上午在永貞宮活動中心舉辦捐贈儀式，隨後將物資陸續分送到全縣23個弱勢團體手中。

主委張淑芬表示，永貞宮每年三次大型普渡法會後，都會鼓勵信眾不要囤積普渡祭品，在法會結束後由廟方集中統一分送給弱勢團體。今天捐贈物資提前寒冬送暖外，下月將有一波針對中港溪500多戶的低收家庭，分發每戶1000元救助金，明年1月初則發送中港溪自強家庭孩子的獎助學金，盼能拋磚引玉，吸引更多團體挹注公益

永貞宮及東方扶輪社今天舉辦捐贈儀式，共同將寒冬送暖物資捐贈給苗栗縣內23個弱勢團體。圖／永貞宮提供
永貞宮及東方扶輪社今天舉辦捐贈儀式，共同將寒冬送暖物資捐贈給苗栗縣內23個弱勢團體。圖／永貞宮提供

公益 法會 頭份

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