綠營批竹市19.6億經費被他卡關 鄭正鈐回擊：政府帶頭違法

明年度中央總預算卡關，民進黨新竹市黨部批評，新竹市明年度受影響經費高達19.6億，更直指藍委鄭正鈐阻擋新竹市的交通、教育、消防、治水等預算；鄭正鈐辦公室也回擊，明年度總預算最大的問題就在於「政府帶頭違法」。

民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如、劉彥伶、曾資程今天召開記者會。施乃如指出，中央補助的預算是造福地方建設，不應拿來作為政黨惡鬥的工具，新竹市除了交通、教育，被波及的層面相當廣泛，包括年輕爸媽最有感的「0-6歲國家一起養」合計6億元的津貼。

劉彥伶表示，「交通」向來是新竹市民最關心的議題，如果藍白持續杯葛，明年度的新興計畫中，新竹市至少有5億6千萬的交通預算會受到嚴重影響；「教育」也是新竹家長最在意的議題，中央明年度補助新竹市增加雙語教學人力的經費就有2970萬，如今也被卡關，連中央補助救災車輛裝備、救護人員防護裝備的2千萬也被阻擋，痛批鄭正鈐居然連消防弟兄姊妹的安全都棄之不顧。

曾資程總結，新竹市被影響的部分，包含治水防災、數位建設、交通改善、0-6歲國家一起養、雙語政策、智慧學習、青年參與、全民運動、防災抗震、農漁發展等與民生息息相關的預算，呼籲國民黨立委鄭正鈐應該看見市民的需求，勿將政黨惡鬥凌駕市民福祉之上，淪為藍白政黨利益的馬前卒，國民黨、民眾黨再怎麼野蠻，也不應該犧牲全體新竹市民的權益與未來發展。

鄭正鈐辦公室回擊，明年度總預算最大的問題就在於「政府帶頭違法」。原住民禁伐補償條例修法後，已經由總統公布生效，行政機關必須依法編列預算，如果不編預算，就是違法。依法行政是政府運作的基本原則，也是法治國家的根基，但行政院無視法律，執意不編預算，是帶頭違法，嚴重破壞法治精神。

鄭正鈐辦公室表示，根據預算法規定，即便2025年中央總預算未通過，行政機關仍可依法繼續執行經常性業務，包括公務員薪水發放、公共建設推進以及育兒津貼、治水防災、長照補助等重要民生支出等工作都不會受到影響。民進黨宣稱總預算卡關將影響民生、社福津貼的發放的這些言論，完全是在混淆視聽。