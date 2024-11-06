風災導致遷村...歷經30餘年等待 苗縣司馬限部落家屋重建工程動土

歷經三十餘年的等待，苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程今天舉辦開工動土典禮，44戶近250族人相約明年聖誕節入新厝返回家園生活，賑災基金會董事長陳時中及前董事長、前政務委員張景森受邀到場與部落耆老共同見證這場大喜事。

位在泰安鄉中興村司馬限部落在民國75年因風災出現地層下陷滑落，在民國83年辦理遷村計畫，因考量部落居民無力負擔重建貸款費用，且重建委員會也堅持「離災不離村」的原則，延宕十餘年。之後在民國99年在當地另外覓地，由營建署、紅十字會協商獲得捐贈88風災的剩餘組合屋，暫時以搭建臨時組合屋方式安置部落居民，遷村問題才獲解套，共提供23棟組合屋，約44戶200人居住。

原本組合屋年限只有5年，但部落族人在組合屋生活了11年，因早已過使用年限，陸續出現結構性損壞、管線漏水、地板龜裂等題， 影響居民生活品質，當面臨雨季或颱風更威脅部落的安全。

經縣府與公所共同爭取原住民族委員會「宜居部落建設計畫」核定補助2768萬4000元，地方配合307萬6000元，共計3076萬元辦理重建基地的公共設施配套工程，拆除組合屋在原地施設包括排水、擋土牆、道路、公共管線、路燈、綠美化等工程。

司馬限部落關懷文化協會理事長楊文傑說，自去年拆除組合屋，大部分族人到外租屋後，終於等到永久的家屋重建，讓族人能真正在此安心、安全、長久且永續地發展。