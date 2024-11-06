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風災導致遷村...歷經30餘年等待 苗縣司馬限部落家屋重建工程動土
歷經三十餘年的等待，苗栗縣泰安鄉司馬限部落家屋重建工程今天舉辦開工動土典禮，44戶近250族人相約明年聖誕節入新厝返回家園生活，賑災基金會董事長陳時中及前董事長、前政務委員張景森受邀到場與部落耆老共同見證這場大喜事。
位在泰安鄉中興村司馬限部落在民國75年因風災出現地層下陷滑落，在民國83年辦理遷村計畫，因考量部落居民無力負擔重建貸款費用，且重建委員會也堅持「離災不離村」的原則，延宕十餘年。之後在民國99年在當地另外覓地，由營建署、紅十字會協商獲得捐贈88風災的剩餘組合屋，暫時以搭建臨時組合屋方式安置部落居民，遷村問題才獲解套，共提供23棟組合屋，約44戶200人居住。
原本組合屋年限只有5年，但部落族人在組合屋生活了11年，因早已過使用年限，陸續出現結構性損壞、管線漏水、地板龜裂等題， 影響居民生活品質，當面臨雨季或颱風更威脅部落的安全。
經縣府與公所共同爭取原住民族委員會「宜居部落建設計畫」核定補助2768萬4000元，地方配合307萬6000元，共計3076萬元辦理重建基地的公共設施配套工程，拆除組合屋在原地施設包括排水、擋土牆、道路、公共管線、路燈、綠美化等工程。
司馬限部落關懷文化協會理事長楊文傑說，自去年拆除組合屋，大部分族人到外租屋後，終於等到永久的家屋重建，讓族人能真正在此安心、安全、長久且永續地發展。
司馬限部落家屋重建工程這是全國首件由部落族人與賑災基金會共同籌組公司辦理家屋重建之案例，由賑災基金會以30年無息方式借款給44戶居民兼員工重建家屋，建築規畫為一樓RC結構，往上則為鋼構，除了17戶計畫蓋3層樓外，其他為一、二層樓房，工程預計明年聖誕節前夕完工，未來可朝觀光民宿永續發展。
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