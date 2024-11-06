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竹市16年無尾路慈祥路將通車...住戶憂車流影響 議員籲配套

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，慈祥路的開通雖然有助於改善大關埔地區的交通，然也會對於慈祥路、埔頂路附近在地住戶的進出形成困擾，提醒市府務必做好相關交通配套。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，慈祥路的開通雖然有助於改善大關埔地區的交通，然也會對於慈祥路、埔頂路附近在地住戶的進出形成困擾，提醒市府務必做好相關交通配套。記者黃羿馨／攝影

新竹市東區慈祥路16年來是條無尾路，居民必須經由埔頂路6巷繞道而行，目前正施作延伸段工程，未來將延伸至埔頂路，打通死路。不過市議員蔡惠婷憂心，道路開通後，車流對於在地住戶進出將形成困擾，要求市府務必做好相關交通配套再開通。

慈祥路過去因重劃區未同時施工，加上有舊有房屋，使得道路長期未打通形成死巷，新竹市府與重劃會多次協商後，終於配合施工拆除擋道的民宅，並克服新舊路面高低差，終於讓慈祥路能向北延伸至埔頂路，未來慈祥路還將繼續延伸進光埔二期重劃區內。

時代力量新竹市議員蔡惠婷指出，慈祥路的開通雖然有助於改善大關埔地區的交通，然也會對於慈祥路、埔頂路附近在地住戶的進出形成困擾，提醒市府務必做好相關交通配套，再讓慈祥路開通。

新竹市地政處指出，慈祥路於2008年光埔一期自辦市地重劃時施作，因延伸至埔頂路段非一期重劃範圍，並未開闢，所以長達16年是條無尾路，居民必須經由埔頂路6巷繞道而行。

地政處表示，市府團隊今年積極與光埔二期重劃會協調，努力克服高低落差、違建拆除等施工困難，提前完成慈祥路延伸至埔頂路段，未來通車後不僅讓居民方便通行，也可望分散埔頂路部分車流。

交通處表示，慈祥路開通後將提供市區往返園區新路廊，周邊居民需配合調整行車動線，市府將以道路安全為優先考量進行標誌標線設計，亦將持續廣納地方意見滾動調整相關措施，以維護行車安全兼顧當地交通便利性。

新竹市交通處表示，慈祥路開通後將提供市區往返園區新路廊，周邊居民需配合調整行車動線。圖／新竹市府提供
新竹市交通處表示，慈祥路開通後將提供市區往返園區新路廊，周邊居民需配合調整行車動線。圖／新竹市府提供

住戶 新竹 重劃區

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