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體驗協作機器人、噴槍烤漆 桃園提供上千一日職場體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作。圖／桃園市青年局提供

桃園青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作，透過實際走訪企業、提供實務學習機會，充實專業知識及求職就業技能，提供15至30歲設籍或於桃園就學學生優先錄取，尚有名額則開放有意願報名參與者，對外開放場次報名名額約1400人次。

青年局今年以智慧製造、資訊科技、文化創意、民生消費及新創領域5大主題為主軸，攜手50間企業合作辦理「一日職場體驗」活動。桃園在地優質企業桃苗汽車股份有限公司，體驗活動安排道場內引擎、板金、噴槍操作演練，了解汽車修繕過程與體驗真實工作狀態，世紀綠能工商李同學表示，一日職場體驗能近距離接觸實際就業的情境，對本科生未來進入職場很有助益。

葡萄王生技股份有限公司則從品牌營運、食品生產線至門市銷售，透過益生菌產品DIY手作活動，全面認識品牌企業理念；廣達集團旗下達明機器人股份有限公司，則帶著青年認識內建視覺系統協作機器人，實機操作感受新技術的躍進。此外一日職場體驗今年也首度走出桃園，如新竹鴻梅文創志業股份有限公司，透過老屋改造及新舊融合的創新思維點亮街區風景，令參與者對在地創生產生新的見解。

青年局長侯佳齡表示，青年職涯發展需要多元化的支持，藉由跨縣市合作與企業資源的加持，擴大建立職涯連結，拓展眼界與人脈，本次計畫著重實務導向的學習，期望縮短青年從體驗到就業的過渡期，發掘具潛力的人才，實質提升青年就業可能性。

11月職場體驗還有探索文具產業與美感想像體驗的雄獅文具，青年局未來也持續推動企業實習、數位人才培育及科普課程，有興趣歡迎上桃園市政府青年事務局官網、官方臉書及桃園青創事臉書粉絲專頁查詢報名資訊。

桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公司合作。圖／桃園市青年局提供

桃園 職場 青年

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