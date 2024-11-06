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影／成2026新竹市長選舉藍白合熱門「共主」 邱臣遠回應了

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠昨天首次到議會施政報告，外界看好邱在待人處事上比市長高虹安好相處，並直言有可能取代她，成為2026年市長選舉藍白合推出的「共主」。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠昨天首次到議會施政報告，外界看好邱在待人處事上比市長高虹安好相處，並直言有可能取代她，成為2026年市長選舉藍白合推出的「共主」。記者黃羿馨／攝影

新竹市代理市長邱臣遠昨天首次到議會施政報告，外界看好邱在待人處事上比市長高虹安好相處，並直言有可能取代她，成為2026年市長選舉藍白合推出的「共主」。對此邱臣遠也表示，非常感謝市民的支持，「我們會用努力工作的態度來回應大家」。

高虹安停職迄今3個多月，據了解，她未有辭職打算，近來都專心準備二審官司，雖然也有應邀出席里民聚會，不過已很少公開露面，臉書粉絲頁也停止更新。距離2026年雖然還有2年多，但藍綠白都已開始悄悄布局，至於未來是否再度上演「藍白合」，藍白兩陣營都樂觀其成。

新竹市議會國民黨黨團總召陳慶齡昨天受訪表示，藍白各自都有支持選民，如果在2026能夠整合、拿回執政權，使雙方都能獲得最大利益；民眾黨新竹黨部主委李國璋也指出，市長高虹安剛當選時，新竹市政府和新竹市議會不只和國民黨，也和其他黨團合作得非常愉快。

民進黨籍新竹市議員楊玲宜認為，邱臣遠在市政的成績跟待人處事上，確實比高虹安少了一份傲氣，也比較好相處，所以會不會未來民眾黨會團結力量來推出「共主」支持邱臣遠取代高虹安，也是非常值得觀察的。

邱臣遠今天上午出席2024新竹城市馬拉松起跑記者會時，被媒體問到藍白合議題，他表示感謝各界的肯定，但他目前就只有8個字：「專心市政、認真工作」，會把代理市長的工作做好，也會延續市長高虹安的所有政策、持續努力推動，讓市府的行政效率能夠有效的發揮，也非常感謝市民的支持，「我們會用努力工作的態度來回應大家」。

新竹 藍白合 高虹安

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