桃議員要公有地標售規畫平價住宅 張善政：這條件下會評估

桃園市議員陳韋曄今天上午在議會總質詢指出，房價飆升年輕人和有購屋需求的市民買房壓力大，市府在社宅媒合數雖然六都最高成績耀眼，但是也要重視房價高漲買不起的問題。

陳韋曄要求市府應該在標售公有地的時候，規範得標建商釋出一定比率的建地蓋平價住宅，賣給真正有需求的購屋族。張善政同意陳的看法，表示雖然社宅不能出售，但是未來標售公有地如果財務條件許可，除了規畫社宅用地，也會評估推出平價住宅。

陳韋曄指出，不只標售公有地，也可以從容積獎勵著手，修訂相關法規和獎勵措施，例如讓建商得到10%的容積獎勵，但必須要規畫平價住宅，這部分可能要修訂都計法自治條例細則，送議會審查和中央核准，但是一定要做走在六都前面。

都發局長江南志答詢也說明社宅不能賣，已著手研議推出平價住宅，進而提高公有土地的價值，市長也一直希望逐步研究平價住宅，還包括修正自治條例要中央同意。陳韋曄要求一定要深入評估和做好政策規畫，據了解市政府正在評估可標售的公有哪些地能規畫評價住宅。

陳韋曄質詢也表示，社宅承租戶雖然不是房屋所權人，但也一直反映要成立管委員，台北市已經輔導成立，新北、台中、高雄都有意跟進，桃市府也要加強輔導，都發局也要和青年局合作，請青創團隊進駐社宅做好社宅的管理並提高品質。