快訊

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

立冬補運好時機！這三生肖年底前財運飆升 事業旺到擋不住

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

聽新聞
0:00 / 0:00

桃議員要公有地標售規畫平價住宅 張善政：這條件下會評估

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園議員陳韋曄在總質詢的時候要求市政府規畫平價住宅。圖／議會質詢即時畫面
桃園議員陳韋曄在總質詢的時候要求市政府規畫平價住宅。圖／議會質詢即時畫面

桃園市議員陳韋曄今天上午在議會總質詢指出，房價飆升年輕人和有購屋需求的市民買房壓力大，市府在社宅媒合數雖然六都最高成績耀眼，但是也要重視房價高漲買不起的問題。

陳韋曄要求市府應該在標售公有地的時候，規範得標建商釋出一定比率的建地蓋平價住宅，賣給真正有需求的購屋族。張善政同意陳的看法，表示雖然社宅不能出售，但是未來標售公有地如果財務條件許可，除了規畫社宅用地，也會評估推出平價住宅。

陳韋曄指出，不只標售公有地，也可以從容積獎勵著手，修訂相關法規和獎勵措施，例如讓建商得到10%的容積獎勵，但必須要規畫平價住宅，這部分可能要修訂都計法自治條例細則，送議會審查和中央核准，但是一定要做走在六都前面。

都發局長江南志答詢也說明社宅不能賣，已著手研議推出平價住宅，進而提高公有土地的價值，市長也一直希望逐步研究平價住宅，還包括修正自治條例要中央同意。陳韋曄要求一定要深入評估和做好政策規畫，據了解市政府正在評估可標售的公有哪些地能規畫評價住宅。

陳韋曄質詢也表示，社宅承租戶雖然不是房屋所權人，但也一直反映要成立管委員，台北市已經輔導成立，新北、台中、高雄都有意跟進，桃市府也要加強輔導，都發局也要和青年局合作，請青創團隊進駐社宅做好社宅的管理並提高品質。

都發局長江南志答詢說明，有去了解台北市的社宅成立管委會一事，發現有選不出委員等問題，桃園於是就採直接到社區辦座談會的方式，落實處理會議反映的問題，像菸害就做出解除租約的例子，收到不錯的效果。江南志也表示會和青年局討論青創進駐的構想，未來社宅也會朝套房、公共使用空間像廚房規畫。

桃園議員陳韋曄總質詢的時提出7大民生、建設主題。圖／議員陳韋曄提供
桃園議員陳韋曄總質詢的時提出7大民生、建設主題。圖／議員陳韋曄提供

桃園 社宅 陳韋曄

延伸閱讀

不認同川普偷晶片說 張善政：這是在挑起國家間對立

桃園女童遭強擄 71歲小黃司機見義勇為獲張善政表揚

綠質疑在野黨修財劃法搬錢給地方 張善政回嗆1句話

表揚醫療人員 張善政：讓國際看見桃園肺癌低劑量篩檢成果

相關新聞

桃園某國小學生誤食油桐果集體中毒 學生現身說不敢了

桃園市平鎮區一所國小6年級學生4人，昨天午1時30分撿拾油桐花籽果實，以為形像堅果的果實吃了一口，未料「肚子有點痛痛」，...

新竹女忘了這步驟 房屋3月前拆除險被課房屋稅

新竹林小姐的房屋3個月前已拆除，但近期卻收到新竹市稅務局自住房屋設立戶籍輔導通知書，不解為何還要繳房屋稅及辦竣戶籍登記？...

竹市16年無尾路慈祥路將通車...住戶憂車流影響 議員籲配套

新竹市東區慈祥路16年來是條無尾路，居民必須經由埔頂路6巷繞道而行，目前正施作延伸段工程，未來將延伸至埔頂路，打通死路。...

體驗協作機器人、噴槍烤漆 桃園提供上千一日職場體驗

桃園市青年局為協助青年探索未來職涯方向，提升就業競爭力，持續推出「一日職場體驗」活動，這次與汽車、葡糖王、達明機器人等公...

影／成2026新竹市長選舉藍白合熱門「共主」 邱臣遠回應了

新竹市代理市長邱臣遠昨天首次到議會施政報告，外界看好邱在待人處事上比市長高虹安好相處，並直言有可能取代她，成為2026年...

桃議員要公有地標售規畫平價住宅 張善政：這條件下會評估

桃園市議員陳韋曄今天上午在議會總質詢指出，房價飆升年輕人和有購屋需求的市民買房壓力大，市府在社宅媒合數雖然六都最高成績耀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。