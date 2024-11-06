桃園某國小學生誤食油桐果集體中毒 學生現身說不敢了

桃園市平鎮區一所國小6年級學生4人，昨天午1時30分撿拾油桐花籽果實，以為形像堅果的果實吃了一口，未料「肚子有點痛痛」，4 人集體緊急送醫，該校今天上午說明，是小朋友好奇心驅使下撿拾該校油桐花果實好像堅果嘗試，老師獲知追查來源，發現有毒，基於安全，送醫洗胃後無大礙，校方今天加強教育宣導，讓小朋友引以為鑑。

平鎮這所國小栽種多顆油桐花樹，「五月雪」油桐花開花結果後，果實掉落校園，校方也豎立油桐花樹介紹，4名6年級小朋友撿拾集體誤食，校方通家長和緊急送醫洗胃、打點滴，引起家長質疑，市議員黃敬平獲悉認為，可能是油桐花籽是果實，形狀像其他可食用水果果實，小朋友辨識力較弱誤食。

誤食小朋友今天回到學校上課，一名誤食學生說，大家在校園玩，看到地上掉落很像堅果的果實，就想吃一口看看，但因不知道有沒有毒，吃完肚子有點痛痛、想吐，在醫院洗胃很痛，很後悔去吃，以後不敢再嘗試了。