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桃園某國小學生誤食油桐果集體中毒 學生現身說不敢了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區某國小學生4人集體誤食油桐花籽果實送醫無礙，校方教育宣導學生了解油桐果實有毒。記者曾增勳／攝影
平鎮區某國小學生4人集體誤食油桐花籽果實送醫無礙，校方教育宣導學生了解油桐果實有毒。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區一所國小6年級學生4人，昨天午1時30分撿拾油桐花籽果實，以為形像堅果的果實吃了一口，未料「肚子有點痛痛」，4 人集體緊急送醫，該校今天上午說明，是小朋友好奇心驅使下撿拾該校油桐花果實好像堅果嘗試，老師獲知追查來源，發現有毒，基於安全，送醫洗胃後無大礙，校方今天加強教育宣導，讓小朋友引以為鑑。

平鎮這所國小栽種多顆油桐花樹，「五月雪」油桐花開花結果後，果實掉落校園，校方也豎立油桐花樹介紹，4名6年級小朋友撿拾集體誤食，校方通家長和緊急送醫洗胃、打點滴，引起家長質疑，市議員黃敬平獲悉認為，可能是油桐花籽是果實，形狀像其他可食用水果果實，小朋友辨識力較弱誤食。

誤食小朋友今天回到學校上課，一名誤食學生說，大家在校園玩，看到地上掉落很像堅果的果實，就想吃一口看看，但因不知道有沒有毒，吃完肚子有點痛痛、想吐，在醫院洗胃很痛，很後悔去吃，以後不敢再嘗試了。

校方老師表示，小朋友是在好奇心撥開油桐花籽果實，看到很像堅果去嘗試，不知沒無毒性，詢問老師可否吃，老師追查發現油桐花籽果實有毒，安全起見送醫，幸無大礙，今天加強小朋友教育宣導以免再誤食。

平鎮區某國小學生4人集體誤食油桐花籽果實送醫無礙，校園多株油桐花樹，第一次學生誤食。記者曾增勳／攝影
平鎮區某國小學生4人集體誤食油桐花籽果實送醫無礙，校園多株油桐花樹，第一次學生誤食。記者曾增勳／攝影
平鎮區某國小學生4人集體誤食油桐花籽果實送醫無礙，老師拿出像堅果的油桐果實。記者曾增勳／攝影
平鎮區某國小學生4人集體誤食油桐花籽果實送醫無礙，老師拿出像堅果的油桐果實。記者曾增勳／攝影

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