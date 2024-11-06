竹市免費篩檢BC肝與AMH抽驗 今年最終場9日登場

新竹市政府落實「健康安心」施政策略，將於本月9日下午1點至3點在新竹SOGO百貨3樓辦理今年度最後一場次「預測卵實力 守護小心肝」午查時間-ABC健康篩檢活動，將提供免費的AMH抽血及BC肝篩檢服務，凡完成抽血及問卷調查的民眾均可獲贈精美下午茶一份，歡迎符合資格者把握機會踴躍參加，守護自身健康。

代理市長邱臣遠表示，透過AMH抽血檢查，女性民眾可及早了解卵巢健康狀況，進而提前規畫人生。此外，由於肝病早期通常沒有明顯症狀，透過BC肝篩檢得以及早發現B型或C型肝炎病毒，並及時進行干預和治療，降低肝臟疾病風險，提高治療成功率。

衛生局表示，市府於10月12日成功舉辦首場「預測卵實力 守護小心肝」篩檢活動，獲得熱烈迴響，共有超過80位民眾進行篩檢。為持續提供市民健康服務，將於9日舉辦今年最終場免費篩檢活動，這次活動不僅提供AMH抽血檢查，更安排BC肝篩檢，是關注自己和親友健康的最佳時機，活動報名網址( https://forms.gle/R6YaofojxFBzeLu77 )。

衛生局說明，預約11月9日檢測AMH功能的民眾，預約後請至新竹市政府「數位申辦服務平台」申請網址( https://gov.tw/aHZ )線上申辦，收到簡訊後列印「核可結案」申請單2份，現場可快速通關。現場申請的民眾，當日請攜帶身分證（含影本正、反面一份）至現場填寫申請單；此外，參加BC肝篩檢的民眾，當日請務必攜帶身分證及健保卡註記核對身份，現場報名的民眾將以健保卡過卡審查是否符合篩檢資格。

衛生局提醒，若現場報名時下午茶已發放完畢，將改贈點心券，建議民眾提早預約，確保活動體驗。活動詳情與報名問題，請洽AMH抽血專線服務：03-535-5191 分機333；BC肝專線服務：03-535-5191分機319。邀請符合資格的市民朋友，相約親友一起參與AMH檢測暨BC肝篩檢活動，關心彼此健康，一同迎向健康美好的未來。