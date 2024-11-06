全台首支梅子琴酒 桃園復興區落果與琴酒冠軍聯名推出
過去角板山的梅樹開花後，果實多半任其落地，但在桃園市風管處的用心規畫下，陸續開發出脆梅、梅子醬、梅子醋等傳統「伴手禮三寶」，為了擴大推廣，並推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」，為桃園觀光寫下新的里程碑。
「角板梅琴酒、氣泡酒、康普茶」昨天舉行發表記者會，副市長蘇俊賓表示，今年在國際琴酒大賽冠軍安薛佛的協助下，發展出全台首支以梅子為主題的琴酒，並推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」，為桃園觀光寫下新的里程碑。
觀旅局長周柏吟表示，盼能透過琴酒、氣泡酒及康普茶等時尚飲品，吸引更多年輕族群認識角板山之美。這些限量製作的精緻飲品未來將作為桃園伴手禮，於2025年台灣燈會等重要場合致贈國際貴賓。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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