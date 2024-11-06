快訊

川普顧問傳敦促他 開票夜關鍵州領先時提早宣布勝選…替後續鋪路

【美國大選即時開票】3州開票結果出爐！川普19：3領先賀錦麗

美國大選關鍵搖擺州誰拿下？最新開票進度、即時選情一次看

全台首支梅子琴酒 桃園復興區落果與琴酒冠軍聯名推出

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
過去角板山的梅樹開花後，果實多半任其落地，但在桃園市風管處的用心規畫下，推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」。記者翁唯真／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
過去角板山的梅樹開花後，果實多半任其落地，但在桃園市風管處的用心規畫下，推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」。記者翁唯真／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

過去角板山的梅樹開花後，果實多半任其落地，但在桃園市風管處的用心規畫下，陸續開發出脆梅、梅子醬、梅子醋等傳統「伴手禮三寶」，為了擴大推廣，並推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」，為桃園觀光寫下新的里程碑。

「角板梅琴酒、氣泡酒、康普茶」昨天舉行發表記者會，副市長蘇俊賓表示，今年在國際琴酒大賽冠軍安薛佛的協助下，發展出全台首支以梅子為主題的琴酒，並推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」，為桃園觀光寫下新的里程碑。

觀旅局長周柏吟表示，盼能透過琴酒、氣泡酒及康普茶等時尚飲品，吸引更多年輕族群認識角板山之美。這些限量製作的精緻飲品未來將作為桃園伴手禮，於2025年台灣燈會等重要場合致贈國際貴賓。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市風管處推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」。記者翁唯真／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
桃園市風管處推出角板梅琴酒、角板梅子康普茶及角板梅子氣泡酒等「新三寶」。記者翁唯真／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園 氣泡酒

延伸閱讀

東北風發威 桃園以北及宜花有雨 明天立冬低溫探1字頭

桃園YouBike站有城鄉差距？交通局回應了

桃園拾獲走失浣熊 飼主若未出面將公告認領

桃警新地標！桃園小檜溪派出所正式啟用 耗資近2億打造

相關新聞

桃園敬老愛心卡 開放租電輔車？

桃園市敬老愛心卡每月800點可搭公車客運、計程車和台鐵等大眾運輸，但許多長者用不完，有議員建議擴大補助騎YouBike2...

竹縣AI智慧園區 智邦10日搶先進駐

苗栗縣政府推動設立竹南科學園區實驗高中，縣府初步匡定竹南鎮普覺堂對面遷墓清空的9.23公頃土地，待國科會等單位同意啟動後...

議員指竹北未提殯葬案 鄭朝方：應從大新竹審視

多名竹縣議員今天質詢說，縣府宣布縣立生命紀念園區終止興建後交鄉鎮市提辦，竹北卻未有動靜。竹北市長鄭朝方說，應從大新竹生活...

桃園YouBike站有城鄉差距？交通局回應了

桃園YouBike2.0站預計年底將達517處，目標2028年全市750站，但議員王珮毓指站點設置有城鄉差距，有些行政區...

代理市長邱臣遠首赴竹市議會施政報告 議員稱像朗讀比賽

新竹市代理市長邱臣遠今天首赴市議會進行施政報告，民進黨議員認為，報告是用浮誇數字、美麗詞藻拼湊，無具體作法，內容了無新意...

桃警新地標！桃園小檜溪派出所正式啟用 耗資近2億打造

桃園市桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區已經重劃完成，並規劃為住宅區及商業區地段，人口成長急遽增加，考量交通及治安狀況日益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。