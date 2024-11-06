竹縣AI智慧園區 智邦10日搶先進駐

苗栗縣政府推動設立竹南科學園區實驗高中，縣府初步匡定竹南鎮普覺堂對面遷墓清空的9.23公頃土地，待國科會等單位同意啟動後續作業。新竹縣AI智慧園區歷經3年工期，智邦科技總部10日將率先進駐，成為園區首家營運大廠。

苗縣府參考嘉義、屏東經驗規畫竹南科實中計畫，匡列的9.23公頃土地為縣有地，管理機關為竹南鎮公所。該校學制規模為高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班共約1200人，依園區廠商進駐、學生需求等彈性調整。

鍾東錦說，桃竹苗大矽谷計畫核定後，等國科會等單位同意，竹南儲備基地會是第一個啟動發展，將請立委陳超明跟教育部、國科會會勘。有了竹南科實中，原本要去外地讀書的會考5A學生，就能留在苗栗讀書。

另，新竹縣AI智慧園區為縣長楊文科任內重大政策「五支箭」之一，進度最快，在經濟部前瞻計畫補助下，吸引緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司設廠。

其中網路通訊大廠智邦科技搶頭香10日營運，也代表新竹企業總部正式遷至AI園區，原科學園區辦公室將以新竹分公司方式營運。

楊文科說，智邦科技率先營運帶入500個職缺，普生公司、緯創資通預計明年第1季啟用；義隆電子預計2026年完工、2027年啟用，未來4家大廠營運後，可為縣內創造4000個就業機會及逾千億元的年產值。