桃園敬老愛心卡 開放租電輔車？

桃園市敬老愛心卡每月800點可搭公車客運、計程車和台鐵等大眾運輸，但許多長者用不完，有議員建議擴大補助騎YouBike2.0E電輔車。但交通局長張新福說，觀察電輔車、長者在整體YouBike事故數據都偏高，有安全疑慮，須從長計議。

華山基金會桃園站長盧淑敏說，有些長者即便過了65歲，仍行動自如，騎機車或開車也都沒問題。敬老愛心卡若能擴大使用當然是好事，但也有長者因為年紀大，行動與反應也慢，萬一騎YouBike跌倒受傷，會衍生不少問題，必須慎思。

桃園市敬老愛心卡發行逾33萬張，提供點數用意在鼓勵長者多出門踏青和運動，除了大眾運輸工具，還能折抵國民運動中心門票，但不少長者住家離運動中心遠或鮮少長途移動，點數用不完，希望擴大使用範圍。

議員孫韻璇、陳雅倫、張曉昀和黃敬平等人都接獲長者陳情，曾質詢表示YouBike是大眾運輸工具一環，騎車也有益身心健康，建議市府開放使用敬老愛心卡租借；此事雖獲副市長王明鉅應允研議，但遲無下文。張曉昀昨於市政總質詢再替長者發聲，指YouBike相對其他設施設備普及，使用率也高，而電輔車目前租借無優惠，建議市府開放敬老愛心卡租借電輔車。議員王珮毓另建議提高敬老愛心卡折抵搭乘愛心計程車額度，及評估開放農會、庇護工廠消費折抵等可能。

交通局長張新福說，YouBike2.0E電輔車上線8個月，事故數總計101件，占全車種事故率34%，65歲長者騎YouBike的肇事率又比65歲以下族群高，敬老卡是否開放租借電輔車得從長計議。

張曉昀對張新福說法不以為然，直言長者騎YouBike肇事率高，應是檢討騎行環境是否待改善，而非一味將肇事因素推給使用者。

敬老愛心卡隨老年人口成長與使用項目增加，桃園市預算預估明年要花4億元到4.5億元。社會局長陳寶民說，如果交通局有相關規畫，社會局會配合辦理。