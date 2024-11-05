議員指竹北未提殯葬案 鄭朝方：應從大新竹審視

多名竹縣議員今天質詢說，縣府宣布縣立生命紀念園區終止興建後交鄉鎮市提辦，竹北卻未有動靜。竹北市長鄭朝方說，應從大新竹生活圈角度審視，難以從單一面向的鄉鎮市推動。

新竹縣議會今天進行定期會，無黨籍新竹縣議員邱靖雅會中說，縣府將殯葬政策工作轉給各鄉鎮市公所負責，但是需求量大的竹北市卻未提案，盼縣府能多與鄭朝方溝通。

國民黨縣議員蔡志環說，竹北生活圈人口大約有35萬人，縣府與竹北市公所是否了解市民的殯葬需求，應要協助解決。

民進黨縣議員蔡蕥鍹指出，縣府把殯葬政策工作改由13鄉鎮市公所各自盤點進行，但若都未有進度或提案時，應要協助推進而非放任；另因應環保自然葬趨勢增加，盼縣府妥善規劃樹葬園區。

新竹縣政府民政處長陳建淳說，鄭朝方告訴縣府會開始盤點市內現有殯葬用地，後續盤點後若有增設相關設施的計畫，會在現有的殯葬用地做優化，但在新建部分會有困難。

陳建淳說，其他鄉鎮的相關政策輔導，會等各公所正式提案後才編預算，目前是協助公所了解相關法令，並鼓勵用現有殯葬用地優化且推動環保葬。

竹北市長鄭朝方透過文字表示，有關竹縣殯葬園區設置問題，應從大新竹生活圈角度來審視，包含區位適宜、縣市民跨區使用權益等，難以從單一面向的鄉鎮市公所推動。

鄭朝方說，市民也是縣民，應以新竹縣生活圈的角度供民眾總體需求為考量。