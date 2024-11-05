桃園YouBike站有城鄉差距？交通局回應了

桃園YouBike2.0站預計年底將達517處，目標2028年全市750站，但議員王珮毓指站點設置有城鄉差距，有些行政區站點明顯偏少，希望能調配調度；交通局表示，設站會評估區域交通情況與特性，若周邊有捷運站或其他公眾運輸場站，會優先設置。

王珮毓指出，桃園YouBike目前有503站，除復興山區無站，中壢區115站最多，其次為桃園區114站，最少是觀音區5站，站點同樣為個位數的還有觀音區9站。若以各行政區站點與人口數來看，中壢區比例為1:3773、桃園1:4163，新屋則是1:9875，觀音1:8397也相當高。

王珮毓質詢時表示，新屋的市民朋友非常可憐，9千多人共用1站，市府無論在市區或偏遠地區都應該更積極設置站點，「站點越普及，民眾使用公共運輸機會越高」。

桃園市長張善政認同王珮毓對於站點普及的觀點，也強調增加站點是市府一直努力的目標。

交通局表示，YouBike設站均會綜合考量公共運輸節點、人口密度等因素，如站點周邊設籍人口較多、有捷運站或其他公眾運輸場站，將優先設置。如同一區域內有多處建議點，將協調地方共識後再行施作。